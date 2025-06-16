Силиня призвала министерства выступить с конкретными предложениями о возможных сбережениях

Как подчеркнула Силиня после заседания формирующих правительство партий, обязанность министра финансов Арвилса Ашераденса - разъяснить вопрос о перераспределении бюджетных средств.

Силиня отметила, что ожидает от министра конкретного предложения, с которым он должен явиться на заседание правительства. По ее словам, первый этап переговоров уже завершен и сейчас продолжается второй: ведется активная работа и консультации с рядом министерств, чтобы найти решение, как обеспечить необходимые 150 млн евро.

Силиня признала, что это не простой вопрос и подчеркнула, что от министра финансов ожидается полное участие и сотрудничество с другими министерствами.

При этом она призвала и сами министерства быть проактивными и выступить со своими предложениями возможных сбережений. По мнению премьера, такой подход позволил бы найти более сбалансированное решение, так как навязанные инициативы извне не всегда воспринимаются положительно.

Силиня выразила надежду, что министры выступят со своими инициативами, так как это позволит каждому из них найти наиболее подходящие решения в своих отраслях.

Как сообщалось, от Министерства финансов в июне ожидаются предложения по сокращению государственных расходов.

В течение июня министерству необходимо подготовить предложения мер, которые позволят сократить государственные расходы не менее чем на 150 млн евро, чтобы обеспечить финансирование на оборону, образование и демографию.