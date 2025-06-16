Из России все еще не получены деньги на выплату пенсий живущим в Латвии российским пенсионерам

При этом российский фонд еще не перечислил финансирование и на выплату пенсий за первый квартал текущего года. В обоих случаях VSAA не получало из российского фонда и актуализированный список получателей пенсий. По подсчетам VSAA, для выплаты пенсий России за первое полугодие 2025 года необходимо около 7 млн евро.

Как сообщалось ранее, российский фонд 9 апреля перечислил финансирование в размере 21 369,36 евро, которое было выплачено девяти лицам по перечню, представленному российским фондом.

VSAA выплачивает пенсии России проживающим в Латвии лицам, которым пенсии назначены в соответствии с договором между Латвийской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в сфере социального обеспечения. (Договор действует с 19 января 2011 года. В четвертом квартале 2024 года через VSAA были выплачены пенсии 9,7 тыс. лиц примерно на 3,5 млн евро).