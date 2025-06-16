Из России все еще не получены деньги на выплату пенсий живущим в Латвии российским пенсионерам

Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд России) до сих пор не перечислил финансирование, чтобы Государственное агентство социального страхования (VSAA) могло выплачивать пенсии России за второй квартал 2025 года. Необходимые средства на выплату пенсий должны были быть получены в мае.
При этом российский фонд еще не перечислил финансирование и на выплату пенсий за первый квартал текущего года. В обоих случаях VSAA не получало из российского фонда и актуализированный список получателей пенсий. По подсчетам VSAA, для выплаты пенсий России за первое полугодие 2025 года необходимо около 7 млн евро.
Как сообщалось ранее, российский фонд 9 апреля перечислил финансирование в размере 21 369,36 евро, которое было выплачено девяти лицам по перечню, представленному российским фондом.
VSAA выплачивает пенсии России проживающим в Латвии лицам, которым пенсии назначены в соответствии с договором между Латвийской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в сфере социального обеспечения. (Договор действует с 19 января 2011 года. В четвертом квартале 2024 года через VSAA были выплачены пенсии 9,7 тыс. лиц примерно на 3,5 млн евро).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!