Рижане, обогнавшие Prāta Vētra, продолжают покорять мир

Русский TVNET связался с музыкантами и узнал, что изменилось в их творческой жизни за год.

"За год могло создастся впечатление, что мы потеряли свою активность, однако, тишина образовалась из-за подготовки и записи материала к новому альбому. Мы хотели сделать альбом из абсолютно новых, еще не представленных публике треков, поэтому это заняло большое количество времени. Мы планируем завершить запись и представить альбом публике в начале 2020-го года", - объясняет вокалист и лидер группы Лео Кореневский.

На данный момент в активе группы: 5 видео (одно из них lyrics), 4 сингла, один кавер и три совместные работы.

Да, SEVER еще не не получил никаких премий, и не успел принять участие в престижных конкурсах, но уже заработали неплохую аудиторию слушателей в Латвии и за границей. Но в 2019 году они разогревали популярную питерскую группу Wildways, а также американцев Crazy Town в Риге и Каунасе.

Напомним, группа SEVER появилась на латвийской сцене в 2016 году со своей версией на песню Sia – "The Greatest". В сотрудничестве с Андреем Мосоловым и лейблом "Autumn Home Rec" был спродюсирован трек и снято видео. Релиз был положительно оценен не только в Латвии, но и за рубежом. В 2018 году SEVER выступили на старейшем метал-фестивале в Латвии - "Metalshow" и дали ряд концертов в Латвии и ближнем зарубежье.

Клипы SEVER - это успешная попытка переноса зрителя в атмосферу 70-х, 80-х и 90-х годов. Отсылки к воспоминаниям по СССР, старым видеоиграм, блокбастерам, неоновому свету и восьмибитной музыке.

Как говорят сами музыканты, они делают подобные видео, чтобы показать своей западной аудитории "разницу мировоззрений и обстановок, в которых растет молодежь".

"Большая часть нашей аудитории примерно одного возраста с нами, поэтому, мы пытаемся сыграть на этом контрасте", - поясняют артисты.

Сейчас видео на "Hope" и "Static Scream" уже перевалили за отметку 200 тысяч просмотров, а на Spotify, на сегодняшний день, аудитория группы составляет 78 тысяч слушателей в месяц. Стоит сказать, это больше, чем аудитория Prāta Vētra.

"Это ни в коем случае не делает нас известнее, просто статистика", - отмечает вокалист группы Лео.

SEVER, Лео Кореневский ФОТО: пресс-фото/ Алексей Алифанов

Суммарное число прослушиваний группы на Spotify за 2019 год достигло 1 миллиона!



*Русский TVNET проверил, и действительно, у группы SEVER больше слушателей, чем у известнейшей латвийской группы - Prāta Vētra. Количество их слушателей в месяц выросло на 20 (!) тысяч.

ФОТО: скриншот

ФОТО: скриншот

ФОТО: скриншот

Sever решили продвигать свою музыку на Spotify после записи совместного трека с Юрием "Urbanstep" Граубергером, которого в этом году пригласили жить и работать в Лос-Анджелес.

Примечательно, что у коллектива SEVER и у известного рэпера Johnyboy один и тот же режиссер клипов - Павел Требухин (по совместительству гитарист группы), а ассистент Виктория Никляева.

В этом году вышел еще один совместный трек с Urbanstep, на этот раз при участие латвийского объединения Kreisais Krasts.

"Сингл рассчитан на местную аудиторию, слова на английском и латышском языках. Чуть позже планируется релиз этого трека полностью на английском, для англоязычной аудитории. Песню можно прослушать на Spotify, а клип на нее есть на YouTube", - поясняет он.

На данный момент ролик уже собрал 26 тысяч просмотров. Кроме того, артисты скоро выпустят очередное музыкальное видео.

"На прошлой неделе мы отсняли материал для своего нового видео, которое планируем выпустить до Рождества. Ждать не долго, сами все увидите!" - говорит Лео о новом клипе