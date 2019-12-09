Пн, 9.12.2019
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Названа популярная рыба, употребление которой опасно для здоровья
Исключите из рациона!

Филе пангасиуса

ФОТО: Flickr/by Seph Swain

Рыба считается одним из самых полезных продуктов в рационе человека. И это в основном именно так. За исключением некоторых сортов рыбы, от которых медики советуют отказаться, чтобы не навредить своему здоровью.

Самым опасным, по словам специалистов, является пангасиус. Эта рыба поступает в основном из Вьетнама, где ее ловят в очень грязной реке Меконг.

Вместе с мусором пангасиус получает внушительную порцию полифосфатов и нитрофуразона - опаснейших канцерогенов.

Кроме того, пангасиус часто содержит кишечную палочку. Если вы фанат этой рыбы, то стоит ограничиться одним приемом в месяц и при этом предварительно хорошо ее проварить.

На втором месте кафельник. Эта рыба содержит предельное количество ртути. Ее нельзя употреблять детям и беременным, а мужчинам - не более 100 г в месяц и только привезенную из средней Атлантики.

И, наконец, сом.

Для быстрого набора веса производители, особенно азиатские, активно подкармливают эту рыбу гормонами и антибиотиками.

Рыба под названием сарпа (или сальпа, или сарпа сальповидная) при употреблении в пищу дает эффект, схожий с приемом ЛСД. Такую рыбу использовали в ритуалах в Полинезии, а в арабском мире она вообще известна как "рыба, которая дарит мечты".

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