Названа популярная рыба, употребление которой опасно для здоровья

Самым опасным, по словам специалистов, является пангасиус. Эта рыба поступает в основном из Вьетнама, где ее ловят в очень грязной реке Меконг.

Вместе с мусором пангасиус получает внушительную порцию полифосфатов и нитрофуразона - опаснейших канцерогенов.

Кроме того, пангасиус часто содержит кишечную палочку. Если вы фанат этой рыбы, то стоит ограничиться одним приемом в месяц и при этом предварительно хорошо ее проварить.

На втором месте кафельник. Эта рыба содержит предельное количество ртути. Ее нельзя употреблять детям и беременным, а мужчинам - не более 100 г в месяц и только привезенную из средней Атлантики.

И, наконец, сом.

Для быстрого набора веса производители, особенно азиатские, активно подкармливают эту рыбу гормонами и антибиотиками.