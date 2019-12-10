Вт, 10.12.2019
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  • "Как скажет суд": Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна с молодой помощницей

"Как скажет суд": Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна с молодой помощницей

Елена Степаненко

ФОТО: https://www.instagram.com/retrofm_lipetsk/

Бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко в разговоре с журналистами прокомментировала свадьбы бывшего мужа с Татьяной Брухуновой. Об этом пишет "Комсомольская правда". 

Елена Григорьевна отметила, что до сих пор продолжаются судебные тяжбы по разделу общего имущества.

Что касается женитьбы экс-супругу, тут Степаненко подчеркивает, что не знает, повлияет ли этот поворот событий на раздел имущества. 

"Пожелайте счастья, здоровья молодым и все", - сказала она журналистам.

Степаненко указала, что стоит дать молодым жить счастливо. Ее по этому поводу спрашивать не стоит. 

"А наше судебное дело будет идти своим чередом. Как скажет суд, так и будет. Пусть будут счастливы", - подытожила Елена Григорьевна. 

Напомним, Степаненко и Петросян были женаты 33 года. Развод состоялся в 2018 году. Дележка имущества происходит до сих пор. Одним из камней преткновения стала квартира в Зачатьевском переулке, которая стоит примерно 369 миллионов рублей (5,2 миллиона евро). 

Ранее 74-летний Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице.

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