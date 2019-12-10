"Как скажет суд": Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна с молодой помощницей

Бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко в разговоре с журналистами прокомментировала свадьбы бывшего мужа с Татьяной Брухуновой. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Елена Григорьевна отметила, что до сих пор продолжаются судебные тяжбы по разделу общего имущества.
Что касается женитьбы экс-супругу, тут Степаненко подчеркивает, что не знает, повлияет ли этот поворот событий на раздел имущества.
"Пожелайте счастья, здоровья молодым и все", - сказала она журналистам.
Степаненко указала, что стоит дать молодым жить счастливо. Ее по этому поводу спрашивать не стоит.
"А наше судебное дело будет идти своим чередом. Как скажет суд, так и будет. Пусть будут счастливы", - подытожила Елена Григорьевна.
Напомним, Степаненко и Петросян были женаты 33 года. Развод состоялся в 2018 году. Дележка имущества происходит до сих пор. Одним из камней преткновения стала квартира в Зачатьевском переулке, которая стоит примерно 369 миллионов рублей (5,2 миллиона евро).