"Как скажет суд": Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна с молодой помощницей

Елена Григорьевна отметила, что до сих пор продолжаются судебные тяжбы по разделу общего имущества.

Что касается женитьбы экс-супругу, тут Степаненко подчеркивает, что не знает, повлияет ли этот поворот событий на раздел имущества.

"Пожелайте счастья, здоровья молодым и все", - сказала она журналистам.

Степаненко указала, что стоит дать молодым жить счастливо. Ее по этому поводу спрашивать не стоит.

"А наше судебное дело будет идти своим чередом. Как скажет суд, так и будет. Пусть будут счастливы", - подытожила Елена Григорьевна.