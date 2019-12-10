"Сэкономим миллиарды": Шнуров высказался про отстранение России от Олимпиады

Российский рок-музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на своей Instagram-странице прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить на четыре года российских спортсменов от крупных спортивных соревнований.
Музыкант отметил, что с помощью такого решения страна сможет сэкономить денег для студентов и врачей. Артист подчеркивает, что в то время, пока другие "пинают мячи" Россия может "смастерить бомбу".
"...Спорт, ты мир!" Вы это рилли?
Вы пока мячи пинали,
Мы тут бомбу смастерили", - написал он.