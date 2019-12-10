Вт, 10.12.2019
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  • "Сэкономим миллиарды": Шнуров высказался про отстранение России от Олимпиады

"Сэкономим миллиарды": Шнуров высказался про отстранение России от Олимпиады

Сергей Шнуров

ФОТО: http://instagram.com/shnurovs

Российский рок-музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на своей Instagram-странице прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить на четыре года российских спортсменов от крупных спортивных соревнований.

Музыкант отметил, что с помощью такого решения страна сможет сэкономить денег для студентов и врачей. Артист подчеркивает, что в то время, пока другие "пинают мячи" Россия может "смастерить бомбу". 

"...Спорт, ты мир!" Вы это рилли?

Вы пока мячи пинали,

Мы тут бомбу смастерили", - написал он. 

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