В СМИ появилось имя еще одного участника расправы над сирийцем

Российское издание "Фонтанка" назвало имя еще одного россиянина, который, предположительно, также принимал участие в убийстве дезертира из армии Башара Асада в Сирии.
По информации издания, запечатленный на видеозаписи человек проживает в Пскове и связан с частной военной компанией российских наемников "Вагнер".
Напомним, в 2017 году в интернете появилось видео, на котором четыре человека избивают еще одного кувалдой, а затем глумятся над его трупом.
Как сообщало "Настоящее Время", убитым был уроженец Сирии, дезертировавший из сирийской армии - Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла.
СМИ ранее называли имена двух участников убийства - это бывший полицейский из Ставрополя Станислав Д., а также гражданин России и Молдавии Владислав А.
"Фонтанка" также изучила записи и некоторое время назад сообщила, что на них запечатлен также бывший военный из Брянска Руслан Ч.
В пятницу, 13 декабря, был опубликован материал, в котором говорится, что еще один участник расправы – житель Пскова, ветеран боевых действий в Дагестане Владимир Б.
По данным издания, в 2012–2014 годах Владимир служил в бригаде спецназа, а в 2015 году стал сотрудничать с ЧВК. У него был позывной "Сайга".
"Фонтанка" сообщает, что Владимир был в списке пассажиров, зарегистрированных на рейс Ростов – Дамаск в январе 2017 года. В июне того же года он вернулся из Сирии.
Сам Владимир не подтвердил изданию, что служил в Сирии и был членом "ЧВК Вагнера", заявив, что был только в Дагестане во время службы в российской армии.
По данным "Фонтанки", всего в убийстве участвовали шесть человек.
"ЧВК Вагнера" – неофициальное военное подразделение России, которое не числится на балансе военных ведомств и в реестре юрлиц, однако бойцы которого, согласно информации расследований СМИ, участвовали в боевых операциях в Сирии и на востоке Украины.