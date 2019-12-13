В СМИ появилось имя еще одного участника расправы над сирийцем

По информации издания, запечатленный на видеозаписи человек проживает в Пскове и связан с частной военной компанией российских наемников "Вагнер".

Напомним, в 2017 году в интернете появилось видео, на котором четыре человека избивают еще одного кувалдой, а затем глумятся над его трупом.

Как сообщало "Настоящее Время", убитым был уроженец Сирии, дезертировавший из сирийской армии - Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла.

СМИ ранее называли имена двух участников убийства - это бывший полицейский из Ставрополя Станислав Д., а также гражданин России и Молдавии Владислав А.

"Фонтанка" также изучила записи и некоторое время назад сообщила, что на них запечатлен также бывший военный из Брянска Руслан Ч.

В пятницу, 13 декабря, был опубликован материал, в котором говорится, что еще один участник расправы – житель Пскова, ветеран боевых действий в Дагестане Владимир Б.

По данным издания, в 2012–2014 годах Владимир служил в бригаде спецназа, а в 2015 году стал сотрудничать с ЧВК. У него был позывной "Сайга".

"Фонтанка" сообщает, что Владимир был в списке пассажиров, зарегистрированных на рейс Ростов – Дамаск в январе 2017 года. В июне того же года он вернулся из Сирии.

Сам Владимир не подтвердил изданию, что служил в Сирии и был членом "ЧВК Вагнера", заявив, что был только в Дагестане во время службы в российской армии.

По данным "Фонтанки", всего в убийстве участвовали шесть человек.