Чт, 19.12.2019
На рынке можно встретить разных людей. Не могу сказать, какие они. Бывает, что одно время, на протяжение месяца попадаются злые. А в другом месяце приходят открытые, добрые люди. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Наряд дня: прекрасная Летиция в костюме оттенка Bubble Gum от Hugo Boss
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ФОТО: SIPA/Scanpix

Брючный костюм - отличная идея, как разнообразить свой стиль. Он подойдет как для встречи с друзьями, так и для светского мероприятия. Берите пример с королевы Испании.

На открытии выставки в Королевском дворце в Мадриде королева Летиция появилась в нежно-розовом брючном костюме Hugo Boss и элегантной белой блузе с драпировкой от Carolina Herrera. Гармонично завершили образ лодочки в тон костюма и кольцо испанского ювелира Karen Hallam.

ФОТО: THORTON/PICTURE PRESS EUR/SIPA / THORTON/PICTURE PRESS EUR/SIPA

ФОТО: THORTON/PICTURE PRESS EUR/SIPA / THORTON/PICTURE PRESS EUR/SIPA

ФОТО: THORTON/PICTURE PRESS EUR/SIPA / THORTON/PICTURE PRESS EUR/SIPA

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