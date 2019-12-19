Наряд дня: прекрасная Летиция в костюме оттенка Bubble Gum от Hugo Boss
Брючный костюм - отличная идея, как разнообразить свой стиль. Он подойдет как для встречи с друзьями, так и для светского мероприятия. Берите пример с королевы Испании.
На открытии выставки в Королевском дворце в Мадриде королева Летиция появилась в нежно-розовом брючном костюме Hugo Boss и элегантной белой блузе с драпировкой от Carolina Herrera. Гармонично завершили образ лодочки в тон костюма и кольцо испанского ювелира Karen Hallam.