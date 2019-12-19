Президент Эстонии рассказала, что получила в Латвии в подарок от Деда Мороза

Керсти Кальюлайд посетила штаб-квартиру многонационального подразделения "Север", рождественский базарчик на Домской площади, а также место проведения благотворительного марафона Латвийского радио "Дай пять!" ("Dod Pieci!").

Именно на праздничном базарчике на Домской площади президент Эстонии встретила Деда Мороза и получила от него подарок.

"Мы встретили Деда Мороза, который преподнес подарок каждому президенту. Например, я получила плащ - очень полезную сегодня вещь в балтийском климате",

- написала Кальюлайд в социальных сетях.

Кроме того, глава Эстонии поделилась фотографиями своего визита, на которых видно, как она вместе с другими президентами согревается кружечкой горячего напитка.