Чт, 19.12.2019
Это рынок. Никогда не угадаешь, сделает ли покупку тот или иной клиент. У меня был случай - я сам работал, подошел мужчина - весь грязный, лохматый, может в похмелья. И он купил у меня дорогущую вещь! У меня был шок. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке
  • RUS TVNET
  • Красотка
  • Жизнь
  • Президент Эстонии рассказала, что получила в Латвии в подарок от Деда Мороза

Президент Эстонии рассказала, что получила в Латвии в подарок от Деда Мороза

ФОТО: Facebook/ Kersti Kaljulaid

17 декабря по приглашению главы нашей страны Эгила Левита в Ригу прибыли президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Литвы Гитанас Науседа. В Старой Риге они встретились с Дедом Морозом.

Керсти Кальюлайд посетила штаб-квартиру многонационального подразделения "Север", рождественский базарчик на Домской площади, а также место проведения благотворительного марафона Латвийского радио "Дай пять!" ("Dod Pieci!").

Именно на праздничном базарчике на Домской площади президент Эстонии встретила Деда Мороза и получила от него подарок.

"Мы встретили Деда Мороза, который преподнес подарок каждому президенту. Например, я получила плащ - очень полезную сегодня вещь в балтийском климате",

- написала Кальюлайд в социальных сетях.

Кроме того, глава Эстонии поделилась фотографиями своего визита, на которых видно, как она вместе с другими президентами согревается кружечкой горячего напитка.

Галерея: Президенты стран Балтии в студии "Dod pieci!" ("Дая пять!")

Читать также

Актуально

НАВЕРХ