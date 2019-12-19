Президент Эстонии рассказала, что получила в Латвии в подарок от Деда Мороза

17 декабря по приглашению главы нашей страны Эгила Левита в Ригу прибыли президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Литвы Гитанас Науседа. В Старой Риге они встретились с Дедом Морозом.
Керсти Кальюлайд посетила штаб-квартиру многонационального подразделения "Север", рождественский базарчик на Домской площади, а также место проведения благотворительного марафона Латвийского радио "Дай пять!" ("Dod Pieci!").
Именно на праздничном базарчике на Домской площади президент Эстонии встретила Деда Мороза и получила от него подарок.
"Мы встретили Деда Мороза, который преподнес подарок каждому президенту. Например, я получила плащ - очень полезную сегодня вещь в балтийском климате",
- написала Кальюлайд в социальных сетях.
Кроме того, глава Эстонии поделилась фотографиями своего визита, на которых видно, как она вместе с другими президентами согревается кружечкой горячего напитка.
Галерея: Президенты стран Балтии в студии "Dod pieci!" ("Дая пять!")