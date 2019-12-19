Сейм концептуально поддержал роспуск Рижской думы. Пуце убедил рассказом о корабле

В поддержку законопроекта свои голоса отдали 53 депутата, а против проголосовали 40 парламентариев.

Кроме того, большинство депутатов поддержали рассмотрение данного законопроекта в срочном порядке - в двух, а не трех чтениях.

Дебаты о законопроекте продолжались около трех часов. Депутаты от оппозиции остро критиковали желание коалиции как можно быстрее добиться рассмотрения законопроекта и роспуска Рижской думы.

Во время заседания министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце сравнил ситуацию в Рижской думе с ситуацией на корабле, где два члена команды решили изменить расстановку сил, в результате чего один из них стал капитаном, а другой перебрался жить в капитанскую каюту. Третий же член команды покинул корабль, расстроившись, что его мечта стать капитаном не сбылась.

В этой ситуации ни у кого нет времени заниматься работой и собирать отходы, сказал Пуце, упомянув также находящиеся в аварийном состоянии мосты, коррупционные скандалы и другие проблемы.

Депутаты от оппозиции многократно подчеркнули, что в законопроекте о роспуске Рижской думы и аннотации к нему недостаточно юридической аргументации.

Депутат Вячеслав Домбровский ("Согласие") высказал мнение, что коалиция сводит политические счеты из-за проигрыша на муниципальных выборах.

Депутат Борис Цилевич ("Согласие") спросил, верит ли хоть кто-то в Сейме, что Рижскую думу распускают из-за ситуации с вывозом мусора, и предложил Пуце писать сценарии для фильмов ужасов, потому что ему очень хорошо удалось описание устрашающей ситуации в Риге, которой, по мнению Цилевича, в городе нет.

Депутат Марис Кучинскис (Союз "зеленых" и крестьян) напомнил, что один из лучших юристов Латвии указал на то, что этот законопроект разрушает репутацию Сейма.

По его мнению, аргументации а законопроекте все же недостаточно.

Как сообщалось, несмотря на возражения оппозиции и одной из партий коалиции, парламент утвердил поправки к законам, подразумевающие, что Рижскую думу можно будет избрать на срок более пяти лет в случае, если в ближайшее время состоятся внеочередные выборы.