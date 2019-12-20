У дочери Ивана Урганта роман с темнокожим парнем

Эрика Куталия (Кикнадзе) - дочь супруги Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от предыдущих отношений, однако шоумен любит ее как родную и очень гордится успехами девушки. В прошлом году Эрика приняла решение переехать в США, где, похоже, нашла свое счастье.
Напомним, популярный российский ведущий, актер и шоумен Иван Ургант и Наталья Кикнадзе воспитывают общих дочерей Нину и Валерию. Кроме того, у Натальи есть еще двое старших детей от прошлого союза - сын Нико и дочь Эрика, которой сейчас 19 лет.
Она долгое время училась в Лондоне, а в прошлом году поступила в одно из самых престижное учебных заведение в Нью-Йорке - Parsons School of Design, специализирующейсяна образовании в области искусства, моды и дизайна.
На днях девушка опубликовала в Instagram-историях снимок с темнокожим молодым человеком, который украсила рамкой из розовых сердечек,
дав тем самым понять, что это не просто друг.
Личность возлюбленного Эрика раскрывать не стала, однако она появляется в "отметках" на странице этого молодого человека.
Предполагаемый бойфренд также опубликовал их совместный снимок, который подписал очень трогательно: "Идеальное определение, что такое жена".
Судя по публикациям в его профиле, молодой человек, как и его избранница, связан с творчеством.
Судя по всему, влюбленные вместе не очень давно, поскольку еще год назад Эрика делилась фотографиями с другим молодым человеком. Однако на данный момент все их совместные снимки удалены из ее Instagram-аккаунта.