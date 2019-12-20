FKTK на 1,79 млн евро оштрафовала SEB banka

В банке агентству LETA сообщили, что штраф будет уплачен.

Устанавливая размер штрафа, FKTK учла, что для базы клиентов SEB banka и финансовых услуг характерен низкий уровень риска легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, а также что банк уже принял часть мер, предусмотренных административным договором, заключенным в 2017 году после проверки его деятельности FKTK.

Банк провел две внешних ревизии, усовершенствовал внутренние нормативные документы, ИТ-системы для контроля за сделками клиентов.

Банк по собственной инициативе разработал план мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки, и большую часть предусмотренных мер уже внедрил. Однако целевая проверка 2019 года все же выявила отдельные недочеты, в частности, в контроле за одним клиентом, средства которого не были заморожены. Клиент оказался дочерним предприятием компании, входящей в санкционный список ЕС.