Пт, 20.12.2019
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FKTK на 1,79 млн евро оштрафовала SEB banka

Лого банка SEB

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) оштрафовала SEB banka на 672 684 евро за нарушения в сфере борьбы с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма и на 1,121 млн евро за нарушения в сфере международных санкций, сообщили агентству LETA в FKTK. 

В банке агентству LETA сообщили, что штраф будет уплачен. 

Устанавливая размер штрафа, FKTK учла, что для базы клиентов SEB banka и финансовых услуг характерен низкий уровень риска легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, а также что банк уже принял часть мер, предусмотренных административным договором, заключенным в 2017 году после проверки его деятельности FKTK.

Банк провел две внешних ревизии, усовершенствовал внутренние нормативные документы, ИТ-системы для контроля за сделками клиентов.

Банк по собственной инициативе разработал план мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки, и большую часть предусмотренных мер уже внедрил. Однако целевая проверка 2019 года все же выявила отдельные недочеты, в частности, в контроле за одним клиентом, средства которого не были заморожены. Клиент оказался дочерним предприятием компании, входящей в санкционный список ЕС.  

Входящие платежи на счет этого клиента, не остановленные банком, составили 592 евро, исходящий платеж - 712 евро.    

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