Звезды переживают за состояние Леры Кудрявцевой, после новостей о лопнувшем импланте

Представителей российского шоу-бинеса шокировала новость об экстренной операции телеведущей Леры Кудрявцевой. Как сообщалось ранее, у звезды порвался левый грудной имплант.
Об этот теледива поспешила поделиться на своей Instagram-странице сразу после наркоза. Она также выразила опасение, как ее примут теперь такой - без имплантов.
Звездные коллеги поспешили поддержать Леру.
"Дорогая! Поправляйся! Очень за тебя переживаю! А всем девочкам беречь себя!" - прокомментировала Анита Цой.
Подругу поддержала певица Саша Савельева и Валерия.
Достаточно многословным был Максим Галкин, который похвалил Леру за смелость:
"Лера, здоровья тебе! Какой ты молодец, что нашла в себе мужество рассказать свою историю, это может уберечь и предостеречь многих!".
"Малышка, ты очень смелая, береги себя!" - написала Юлия Ковльчук.
"Моя дорогая..." - многозначительно написала телеведущей Лариса Гузеева.
"Девочка наша... Поправляйся! Мы тебя все очень любим любой!" - заявила Наталья Подольская.
Популярная исполнительница Анна Семенович, которая недавно рассказывала Лере о болезнях своей груди, постаралась заверить звезду, что она может не переживать о качестве медицинской помощи.
"Дорогая моя, ты в очень хороших руках. Мы тебя любим любую. Я с тобой, моя девочка", - указала она.
Коллега Кудрявцевой по шоу "Звезды сошлись" Оскар Кучера отметил, что главное не грудь, а здоровье. Он также поддержал Леру за смелость.
Скорейшего выздоровления пожелал продюсер и композитор Игорь Крутой.
"Лерочка выздоравливай! Все будет хорошо! Умница и красавица!" - подбодрила звезду Ирина Салтыкова.
Давний друг звезды Сергей Лазарев не смог не написать теплые слова: "Слава Богу, все позади! Выздоравливай скорее, Лерчик!". "Серень, спасибо за поддержку, ты все знаешь давно", - ответила она певцу.
Ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов заявил: "Лера, уверен, не пожалеешь о посте. Он не только девочкам пригодится, но и мальчикам, которые пытаются либо подарить девочкам такой подарок, либо отговорить их".