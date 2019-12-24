Звезды переживают за состояние Леры Кудрявцевой, после новостей о лопнувшем импланте

Об этот теледива поспешила поделиться на своей Instagram-странице сразу после наркоза. Она также выразила опасение, как ее примут теперь такой - без имплантов.

Звездные коллеги поспешили поддержать Леру.

"Дорогая! Поправляйся! Очень за тебя переживаю! А всем девочкам беречь себя!" - прокомментировала Анита Цой.

Подругу поддержала певица Саша Савельева и Валерия.

Достаточно многословным был Максим Галкин, который похвалил Леру за смелость:

"Лера, здоровья тебе! Какой ты молодец, что нашла в себе мужество рассказать свою историю, это может уберечь и предостеречь многих!".

"Малышка, ты очень смелая, береги себя!" - написала Юлия Ковльчук.

"Моя дорогая..." - многозначительно написала телеведущей Лариса Гузеева.

"Девочка наша... Поправляйся! Мы тебя все очень любим любой!" - заявила Наталья Подольская.

Популярная исполнительница Анна Семенович, которая недавно рассказывала Лере о болезнях своей груди, постаралась заверить звезду, что она может не переживать о качестве медицинской помощи.

"Дорогая моя, ты в очень хороших руках. Мы тебя любим любую. Я с тобой, моя девочка", - указала она.

Коллега Кудрявцевой по шоу "Звезды сошлись" Оскар Кучера отметил, что главное не грудь, а здоровье. Он также поддержал Леру за смелость.

Скорейшего выздоровления пожелал продюсер и композитор Игорь Крутой.

"Лерочка выздоравливай! Все будет хорошо! Умница и красавица!" - подбодрила звезду Ирина Салтыкова.

Давний друг звезды Сергей Лазарев не смог не написать теплые слова: "Слава Богу, все позади! Выздоравливай скорее, Лерчик!". "Серень, спасибо за поддержку, ты все знаешь давно", - ответила она певцу.