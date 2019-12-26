Самые странные и необычные происшествия в Латвии в этом году

Например, в начале января полиция получила тревожное известие - возможно, в Пардаугаве была похищена женщина. На поиски автомобиля BMW были брошены большие силы, однако в итоге оказалось, что женщину не похитили, а она... просто поссорилась со своим парнем. Свою роль сыграли алкоголь и стечение обстоятельств, как итог - все действительно выглядело как похищение. Хорошо, что так!

Или взять, к примеру, мужчину, который при свете дня подъехал прямо к памятнику Свободы в Риге! Более того, он не только подъехал, но и сумел потом скрыться от полиции. Казалось бы, инцидент исчерпан, но нет! Уже на следующий день он вернулся к монументу, но повторить свой подвиг не успел - поездка в направлении памятника Свободы от театра Дайлес завершилась аварией на бульваре Райниса недалеко от памятника.

Не прошли мимо журналистов и попытки водителей обвести стражей порядка вокруг пальца. Так, в октябре этого года полицейские у Бегри зафиксировали едущий навстречу автомобиль Mercedes, у которого не было обязательной страховки ОСТА.

Чтобы остановить машину за это нарушение, они развернулись в направлении движения Mercedes и заметили, что у автомобиля нет не только ОСТА, но и задние номера отличаются от передних. Проверяя информацию об этом номере, оказалось, что он находится в розыске с 2015 года.

Стражи порядка остановили Mercedes. Выяснилось, что водитель решил снять задний знак и вместо него поставить найденный ранее, снизив таким образом возможность того, что фоторадар зафиксирует нарушение.