Якринс пожаловался, что стал жертвой сведения политических счетов

Совсем недавно назначенный исполняющий обязанности директора городского развития Рижской думы Эмилс Якринс считает, что стал "жертвой политических расчетов" и в случае увольнения обратится в суд, сообщают "Новости TV3".
Якринса за день до праздников временным руководителем департамента назначила вице-мэр Риги Анна Владова, которая выполняла обязанности градоначальника, пока Олег Буров находится в отпуске.
Однако Буров в письменной форме заверил "Новости TV3", что произошедшее с ним согласовано не было, и 2 января, когда он вернется на работу, Якринс место потеряет.
В свою очередь Яркинс утверждает, что его назначение было согласовано со всеми тремя руководителями Рижской думой, в том числе с Буровым и ответственным за политику городского развития вице-мэром Друвисом Клейнсом. Если Буров уволит Якринса, он будет защищать свои права всеми юридически доступными способами.
Якринс утверждает, что стал жертвой сведения политических счетов: "Я надеюсь, что политики встретятся между собой и коалиция снова обсудит это решение и останется при том решении, которое было. Я как работник, конечно, в какие-то политические манипуляции вовлечен быть не хочу, так как это не корректно по отношению ко мне".
Напомним, Якринс в данный момент является временным членом совета Rīgas satiksme и стартует в конкурсе на должность постоянного члена совета. В свою очередь перед этим он долгое время был временным руководителем департамента сообщения Рижской думы.