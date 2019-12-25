Якринс пожаловался, что стал жертвой сведения политических счетов

Якринс утверждает, что стал жертвой сведения политических счетов: "Я надеюсь, что политики встретятся между собой и коалиция снова обсудит это решение и останется при том решении, которое было. Я как работник, конечно, в какие-то политические манипуляции вовлечен быть не хочу, так как это не корректно по отношению ко мне".