Пожар помешал спокойному сну жильцов многоэтажного дома на улице Малиенас в Риге. Из лестничной клетки здания шел удушливый черный дым, оставляя повсюду сажу.

Александр первым покинул свою квартиру. "После трех часов ночи у нас начался пожар, сгорели три детских велосипеда моих детей, мы с женой выпрыгнули с первого этажа", - поделился он.

Жительница дома Елена подозревает, кто мог стать виновником пожара. "Людей эвакуировали с верхних этажей, все было в дыму. Десять, пятнадцать минут, и все было в дыму", - рассказывает женщина.

Поджигателем мог оказаться сосед, который уже не первый раз намеренно пытался устроить пожар.

Елена уверена, что поджигатель залил химическое вещество, чтобы вызвать пожар. "Сначала он поджег лифт. Лифт не работал полтора года. Теперь то же самое - этот же и сделал это вчера", - уверена женщина.

Сергей говорит, что поймать виновного сложно. "Говорят, что его ищет полиция. Он ходил по лестнице и поджигал бумаги, но мне так и не удалось поймать, как он это делает - но это его работа", - рассказал сосед.

Жильцам квартир в основном удалось эвакуироваться самостоятельно. Пожарные помогли четырем людям выбраться из здания с помощью лестницы. К счастью, никто серьезно не пострадал.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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