Видео Жителям опасного дома сказали покинуть его, но некоторым некуда идти

В понедельник, 6 мая, родственники на руках вынесли женщину из дома в Огре, которая не могла самостоятельно покинуть квартиру. Местное строительное управление признало здание небезопасным для дальнейшей эксплуатации, поэтому всем жильцам было сказано освободить свои квартиры до полуночи вторника, 7 мая, сообщает TV3 Ziņas.
Принудительное переселение началось в понедельник, 6 мая, но некоторые к этому оказались не готовы. Нет ни денег, ни родственников и друзей, к которым можно переехать. Это большой удар для жителей дома.
Муниципалитет проинформировал жителей о дальнейшем выводе здания из эксплуатации вечером в прошлый четверг, 2 мая.
Основную опасность представляют трещины в стенах, ширина которых превышает один сантиметр. Однако жильцы утверждают, что трещины существуют уже много лет, а управляющий домом до сих пор не обратил на них никакого внимания.
Большинство из жителей дома готовы покинуть здание, поскольку, в противном случае им грозит наказание. Штраф может достигать 5000 евро.
Муниципалитет Огре понимает недовольство жителей, но местные власти не могли проигнорировать заключение экспертов о том, что техническое состояние здания может даже угрожать жизни людей.
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Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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