Сб, 28.12.2019
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В Вильнюсе и Таллине бензин подешевел, в Риге цена осталась прежней

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

На минувшей рабочей неделе в Вильнюсе и Таллине цены на горючее уменьшились, в Риге не изменились, свидетельствуют обобщенные данные агентства LETA.

Самый дорогой бензин и дизельное горючее были в Таллине, самые дешевые - в Вильнюсе. 

В Риге цены на горючее на этой неделе не менялись, и в эту пятницу литр бензина 95-й марки на АЗС Circle K стоил 1,304 евро, литр дизельного горючего - 1,224 евро.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 1,9% и стоил 1,129 евро за литр, дизельное горючее подешевело на 0,9% - до 1,079 евро за литр.

В Таллине на АЗС Circle K и бензин, и дизельное горючее подешевели на 2,5% до 1,387 евро за литр. 

Цена автогаза в Риге повысилась на 1,8% до 0,575 евро за литр, в Таллине поднялась на 6,3% до 0,67 евро за литр, в Вильнюсе не изменилась и составила в пятницу 0,583 евро за литр.

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