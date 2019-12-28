В Вильнюсе и Таллине бензин подешевел, в Риге цена осталась прежней

Самый дорогой бензин и дизельное горючее были в Таллине, самые дешевые - в Вильнюсе.

В Риге цены на горючее на этой неделе не менялись, и в эту пятницу литр бензина 95-й марки на АЗС Circle K стоил 1,304 евро, литр дизельного горючего - 1,224 евро.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 1,9% и стоил 1,129 евро за литр, дизельное горючее подешевело на 0,9% - до 1,079 евро за литр.

В Таллине на АЗС Circle K и бензин, и дизельное горючее подешевели на 2,5% до 1,387 евро за литр.