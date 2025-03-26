В моментальную лотерею Miljons уже в третий раз выигран миллион евро. На этот раз удача улыбнулась жителю Видземе, который приобрел счастливый билет на автозаправочной станции, сообщили TVNET представители Latvijas Loto.
Житель Видземе выиграл в моментальную лотерею миллион евро. Часть уйдет на налоги
Закон о подоходном налоге с населения предусматривает, что с выигрышей в лотерею свыше 3000 евро необходимо заплатить подоходный налог. Уплаченный налог попадает в бюджет как государства, так и конкретного самоуправления, где задекларирован победитель.
Latvijas Loto запустило моментальную лотерею Miljons в ноябре 2022 года. В ней впервые в истории моментальных лотерей Латвии предлагается возможность выиграть 1 миллион евро.
Первой обладательницей главного выигрыша в 2023 году стала жительница Видземе, а второй - рижанка в 2024 году.
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