Житель Видземе выиграл в моментальную лотерею миллион евро. Часть уйдет на налоги

Закон о подоходном налоге с населения предусматривает, что с выигрышей в лотерею свыше 3000 евро необходимо заплатить подоходный налог. Уплаченный налог попадает в бюджет как государства, так и конкретного самоуправления, где задекларирован победитель.

Latvijas Loto запустило моментальную лотерею Miljons в ноябре 2022 года. В ней впервые в истории моментальных лотерей Латвии предлагается возможность выиграть 1 миллион евро.

Первой обладательницей главного выигрыша в 2023 году стала жительница Видземе, а второй - рижанка в 2024 году.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!