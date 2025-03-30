Вс, 30.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

PVD нашла сальмонеллу в польских окорочках

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Продовольственная и ветеринарная служба
Продовольственная и ветеринарная служба Фото: Zane Bitere/LETA

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) сообщает, что обнаружила бактерии, вызывающие сальмонеллез, в куриных окорочках из Польши без кожи и костей.

В ходе лабораторного контроля в куриных окорочках обнаружились бактерии Salmonella Enteritidis.

Ведомство отмечает, что куриные окорочка без кожи и костей польского происхождения в упаковках по 500 граммов с номером партии 6450634994, штрих-кодом 4752050020908 и сроком годности до 10 марта 2025 года уже не поступают в продажу.

В связи с этим случаем PVD отправила информационное сообщение в систему быстрого оповещения ЕС.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх