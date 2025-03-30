Узулниекс высказался об идее повысить налог на добавленную стоимость для введения базовой пенсии

Он подчеркнул, что PVN - единственный налог, который может немедленно принести ощутимую выгоду в размере более 100 миллионов евро.

По словам министра, базовая пенсия станет дополнительной поддержкой Минблага для пожилых людей за стаж работы после 1996 года. Сейчас надбавки за стаж "растянуты" по нескольким периодам, а с 2029 года они будут уравнены для всех пенсионеров.

Минблаг рассматривает несколько вариантов введения базовой пенсии. Один из них предусматривает удвоение или применение другой суммы к коэффициенту до 1996 года, а другой - применение определенной суммы за каждый год работы после 1996 года.

Узулниекс отметил, что соседние страны уже реализовали эту идею, и в Эстонии это дополнительно 300 евро для пенсионеров, а в Литве - около 200 евро.

Министр подчеркнул, что рассчитанный в настоящее время объем средств для введения базовых пенсий высок, поэтому в первые годы надбавки будут получать только пожилые люди в возрасте 80 лет и старше или 85 лет и старше в зависимости от финансовых возможностей государства.

Комментируя заявления экспертов о том, что базовая пенсия не улучшит положения пенсионеров с маленьким стажем, Узулниекс предложил задуматься, почему стаж этих людей так мал.

Крупнейшие организации пенсионеров также актуализировали вопрос о том, почему те, кто проработал 20 и более лет, должны страдать из-за людей, которые, возможно, работали в теневом секторе экономики.

"Если стаж пожилого человека не достигает 20 лет, ему придется жить на минимальную пенсию и обращаться за социальной помощью", - сказал министр.

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