Передача: Пожертвованные вещи в Латвии попадают в секонд-хенды

В конце прошлого года женщина в Адажи решила пожертвовать рюкзак на благотворительность, поэтому поместила его в специальную коробку для пожертвований у магазина в городе. Однако совсем скоро ее ждал неожиданный сюрприз, сообщает передача Bez tabu телеканала TV3.