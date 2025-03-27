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Передача: Пожертвованные вещи в Латвии попадают в секонд-хенды

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Одежда в секонд-хенде
Одежда в секонд-хенде Фото: wee_J/Shutterstock

В конце прошлого года женщина в Адажи решила пожертвовать рюкзак на благотворительность, поэтому поместила его в специальную коробку для пожертвований у магазина в городе. Однако совсем скоро ее ждал неожиданный сюрприз, сообщает передача Bez tabu телеканала TV3.

Рюкзак женщине подарила дочь, которая еще до подарка с гордостью показала его пользователям Facebook.

Недавно она случайно нашла этот же рюкзак в магазине пользованных товаров, рассказала передаче женщина.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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