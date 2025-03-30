Видео Новое расследование против Олега Бурова: подозрение в сокрытии крупных ценностей

Когда De Facto показывает Бурову видеозапись с картиной "Пруд" на заднем плане и спрашивает, что он может рассказать о картине, Буров сообщает, что она была снята в квартире его дочери на улице Миера, но тут же подчеркивает, что картины никогда ему не принадлежали: "Чтобы действительно посмотреть, как их можно использовать в интерьере квартиры, квартиры моей дочери, но потом она сдала квартиру на улице Миера арендаторам. И видя, что это было на какое-то время, на несколько лет, я отдал и эту картину, и другую картину обратно в галерею Daugava. (...) Есть такая практика, когда ты действительно берешь картину, чтобы понять, соответствует ли она твоему интерьеру, подходит ли она тебе или нет".

На вопрос, как долго картины находились в его семье и был ли договор аренды, Буров отвечает: "Я сейчас не помню, но недолго, недолго. Ну, в какой-то момент, я не помню... Ну, какое-то время и все... (...) Нет-нет, ну, это было не несколько лет. (...) Такого договора аренды нет, он не существует. Берешь картины посмотреть как есть... Мне дали эти картины на время с условием, что я посмотрю на них, чтобы понять, подходят они или нет".