Депутат Сейма и лидер партии "Честь служить Риге" (GKR) Олег Буров бесплатно (по крайней мере официально) на несколько лет получил две большие картины стоимостью около 15 тысяч евро и нигде не декларировал их наличие в своей семье. А его дочь Инна Бурова сейчас живет в доме в тихом центре столицы, реновацией которого занимался застройщик, тесно связанный со строителями эстрады в Межапарке. Бурова является заместителем директора Рижской государственной классической гимназии, но в своих декларациях как госслужащий не указала, что последние несколько лет пользуется этой квартирой площадью 100 квадратных метров. Расследованием этой ситуации сейчас занялись правоохранительные органы, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto.
Видео ⟩ Новое расследование против Олега Бурова: подозрение в сокрытии крупных ценностей
В начале марта Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) получило два заявления о предполагаемых противоправных действиях депутата Сейма и его родственника. KNAB подтвердил De Facto, что информация, содержащаяся в обоих заявлениях, свидетельствует о возможном предоставлении ложных сведений государственным учреждениям. Бюро направило их в Государственную полицию и Службу государственных доходов. Как стало известно De Facto, в полиции уже начато ведомственное расследование.
Как сообщает передача, этот депутат Сейма - Буров, бывший мэр Риги, депутат Рижской думы и директор Департамента городского имущества. В настоящее время Буров, лидер партии GKR, возглавляет комиссию Сейма по государственному управлению и самоуправлению.
Заявления написал муж Буровой, Янис Юкшинскис, который подал на развод три года назад. Дело до сих пор находится на рассмотрении суда. "Почему все это было подано? Потому что идет судебное разбирательство, и спустя три года мы начали понимать, что семья Буровых скрывает свои финансы от суда, от государственных органов... (...) Их доходы и имущество. Недвижимость, которой они либо не владеют, либо приобрели незаконно, скрывая ее... Поскольку они государственные служащие, они скрывали это от Службы государственных доходов", - утверждает Юкшинскис.
Юкшинскис женился на Инне Буровой в сентябре 2020 года. Это было напряженное время для Буровых, только что завершились внеочередные выборы в Рижскую думу, на которых Олег и Инна Буровы выдвигались в качестве кандидатов по списку GKR.
Чтобы поговорить о политике, в сентябре 2020 года Буров провел прямую трансляцию в Facebook, где за его спиной можно было увидеть масштабную картину художницы Даце Лиелы "Пруд". Юкшинскис утверждает, что две работы художницы, в том числе картина "Осень", были привезены в дом молодоженов из галереи Daugava в качестве свадебного подарка от родителей Бурова. Как стало известно De Facto, одна картина Даце Лиелы такого размера в настоящее время стоит 8 тысяч евро.
"Поскольку бракоразводный процесс продолжается, а семья Буровых во время свадьбы объявила, что эти картины преподнесены в качестве свадебного подарка, в суде рассматриваются финансовые вопросы, происходит раздел имущества. И эти картины были признаны совместно нажитым имуществом в браке. В свою очередь, Инна Бурова сначала заявила суду, что эти картины были подарены ей лично ее семьей и поэтому принадлежат ей. Но через полгода она изменила свои показания в суде и заявила, что Олег Буров взял картины в аренду в галерее Daugava и они еще не решили, какую из двух картин оставить себе", - рассказывает Юкшинскис.
Зять Бурова утверждает, что в сентябре 2020 года он отвез картины из галереи в дом семьи на фургоне транспортной компании. Забрать их попросил Буров, который якобы купил картины за наличные. Сделка и подарок не фигурируют в декларациях ни Олега, ни Инны.
Когда De Facto показывает Бурову видеозапись с картиной "Пруд" на заднем плане и спрашивает, что он может рассказать о картине, Буров сообщает, что она была снята в квартире его дочери на улице Миера, но тут же подчеркивает, что картины никогда ему не принадлежали: "Чтобы действительно посмотреть, как их можно использовать в интерьере квартиры, квартиры моей дочери, но потом она сдала квартиру на улице Миера арендаторам. И видя, что это было на какое-то время, на несколько лет, я отдал и эту картину, и другую картину обратно в галерею Daugava. (...) Есть такая практика, когда ты действительно берешь картину, чтобы понять, соответствует ли она твоему интерьеру, подходит ли она тебе или нет".
На вопрос, как долго картины находились в его семье и был ли договор аренды, Буров отвечает: "Я сейчас не помню, но недолго, недолго. Ну, в какой-то момент, я не помню... Ну, какое-то время и все... (...) Нет-нет, ну, это было не несколько лет. (...) Такого договора аренды нет, он не существует. Берешь картины посмотреть как есть... Мне дали эти картины на время с условием, что я посмотрю на них, чтобы понять, подходят они или нет".
Управляющая галереей Daugava Анда Трейя в разговоре с De Facto подтверждает слова Бурова, но лишь частично. Она говорит, что недавно уже обсуждала все это с сотрудниками KNAB. Действительно, денег она не брала - ни она не просила, ни Бурова не предлагала, - но картины находятся у политика уже несколько лет, а не "короткое время". Обычно она не сдает картины в аренду частным лицам, а такие учреждения, как министерства или посольства, платят за аренду до 10 процентов от стоимости картины в год.
Отвечая на вопрос о том, не оказывается ли чиновнику Бурову таким образом особая услуга, Трейя не отрицает этого: "Если бы кто-то пришел с улицы и сказал мне: "Я хочу взять две картины", - я бы не отдала! А Бурову я отдаю...".
Этот сравнительно небольшой подарок от галереи Daugava тем не менее стоит меньше, чем квартира площадью 109 квадратных метров на улице Антонияс в шестиэтажном доме, реновированном компанией LNK Properties. Компания, входящая в группу LNK, была также продавцом квартиры. Предприятия группы LNK тесно связаны со строительством эстрады в Межапарке - это проект, который Буров, бывший директор Департамента городского имущества, организующего тендеры на проведение строительных работ, даже поместил на своем официальном портрете мэра Риги.
De Facto стало известно, что за два дня до свадьбы будущий зять Бурова Юкшинскис подписал с девелопером проекта договор об аренде квартиры с правом выкупа - арендная плата должна была составлять 1000 евро в месяц и при выкупе квартиры включалась в стоимость покупки.
Заинтересованные стороны не раскрывают сумму, которая указана в договоре, подписанном осенью 2020 года. Застройщик утверждает, что она сопоставима с ценами на другие квартиры в проекте и соответствует рыночным ценам. Однако журналисты De Facto узнали, что речь идет о сумме около 250 тысяч евро. При этом квартира такой же площади в том же здании этажом ниже стоила в то время 330 тысяч евро, согласно данным земельного кадастра. Чуть меньшая квартира на втором этаже дома в начале 2021 года стоила 275 тысяч евро.
Первоначальный договор был подписан еще до свадьбы, но через год сделка была оформлена как договор купли-продажи. В телефонном разговоре с Инной Буровой у журналистов создалось впечатление, что она действительно является владелицей квартиры, в которой сейчас живет, хотя и не внесла это в свою официальную декларацию.
На вопрос, является ли Юкшинскис стороной договора, поскольку нужно было каким-то образом убрать оттуда фамилию "Буров", Инна Бурова отвечает: "Но я не понимаю: эта квартира не принадлежит ни мне, ни кому бы то ни было. Если бы она принадлежала мне, тогда еще можно было бы о чем-то говорить, но она вообще никому не принадлежит. Да, есть договор - если ее не выкупят, значит, не выкупят. Ну, вроде как все понятно. Почему договор заключен на него? Ну, скажем, знаете, каждая жена хочет, чтобы ее муж чувствовал, что он мужчина, что он что-то может. Там, чтобы он работал, чтобы он как-то мотивировался на работу, но не получилось, ну".
Олег Буров, напротив, очень резко воспринимает вопросы о квартире на улице Антонияс: "Еще раз, вы судья? Сейчас идет бракоразводный процесс, где решаются вопросы с недвижимостью. Развод, да, идет работа суда. Теперь вы планируете повлиять на суд, чтобы начать клеветническую кампанию против меня? Пожалуйста, скажите мне! У меня есть к вам вопрос! (...) Ну, тогда не надо, тогда не делайте этих вещей!".
Видео: Сюжет программы De Facto
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!