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"Я закупалась в Rimi, расположенном в бывшем торговом центре "Минск" в Пурвциемсе, и заметила, что в одном торговом месте перед входом в Rimi продаются конфеты российского производства. Крайне не хотелось бы поддерживать "путина", торгуя в Латвии конфетами этой страны, даже если это всего лишь конфеты. Пожалуйста, проведите расследование", - попросила Лиене.

В упомянутом Лиене торговом предприятии доступен широкий ассортимент сладостей и других продовольственных продуктов, и продавец открыто указывает страну их происхождения.

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич пояснил, что торговля продовольственными товарами, произведенными в России, не запрещена.

Однако магазины могут сами решать, предлагать ли такие товары. Данусевич отметил, что большинство крупных сетей магазинов предпочитают не продавать продукты, произведенные в России.

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