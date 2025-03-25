Шведы и финны распродают в Латвии деревообрабатывающие предприятия. Что случилось?

Деревообработка - один из столпов латвийской экономики. На первый взгляд, бурные процессы взлетов и падений, сотрясающие отрасль последние пять лет, "устаканились". Однако именно сейчас на рынке происходит смена собственников - шведские и финские акционеры продают свои активы. TVNET+ разобрался, что за этим стоит.