Деревообработка - один из столпов латвийской экономики. На первый взгляд, бурные процессы взлетов и падений, сотрясающие отрасль последние пять лет, "устаканились". Однако именно сейчас на рынке происходит смена собственников - шведские и финские акционеры продают свои активы. TVNET+ разобрался, что за этим стоит.
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Шведы и финны распродают в Латвии деревообрабатывающие предприятия. Что случилось?
В январе шведский лесопромышленный концерн Södra объявил, что намерен продать свои лесные угодья в Балтии и связанный с ними бизнес и свернуть деятельность в регионе. Совокупная стоимость земель, выставленных группой на рынок, может превысить 500 миллионов евро.
Ряд сделок уже состоялись. В частности, в 2024 году была продана одна из ведущих латвийских лесопилок - VikaWood, которая ранее принадлежала компании из Швеции.
Вокруг ухода из Латвии шведских инвесторов витает немало слухов. Особый ажиотаж вызвало недавнее сообщение, что шведская группа ICA Gruppen продала сеть розничной торговли Rimi в странах Балтии.