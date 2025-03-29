PVD вновь нашла паразитов в исландской печени трески

Возбудитель паразитарных болезней найден в результате лабораторной проверки продукта после жалоб потребителей.

Продукт изъят из продажи. Печень трески продавалась в 115-граммовой упаковке со штрих-кодом 4752050014389, датой производства 30 октября 2024 года и датой рекомендуемого срока годности 31 октября 2029 года.

В связи с этими случаями PVD отправила информационные сообщения в систему быстрого оповещения ЕС.

Ранее в марте PVD уже сообщала, что обнаружила возбудителей паразитарных заболеваний в испанских замороженных тушках хека и исландской печени трески.

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