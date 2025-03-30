Улицы в этом сезоне чистили всего 13 раз - Риге удалось сэкономить 4,6 млн евро

Как сообщалось, нынешняя зима была не самой сложной для муниципальных служб Риги, так как ранее прогнозировалось 53 снежных дня, а в итоге, улицы в этом сезоне чистили всего 13 раз, а посыпали 27 раз.

Департамент внешнего пространства и мобильности сообщает, что с декабря по февраль на содержание ежедневных улиц в зимний сезон было выделено 15 млн евро, а из них было потрачено 10,4 млн евро.

Сэкономленные 4,6 млн планируется вложить в выполняемые в летний сезон ежедневные работы по содержанию, такие как содержание покрытия, ремонт трещин, ремонт ям и тротуаров, а также замена бордюров, упрощенное восстановление обработки поверхности.

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