Щенок Нарвал поздравил мир с Новым годом

В посте говорится: "Единорожьи дела: Счастливого Нового года! "Ломаю Интернет в пижаме".

Своеобразный щенок по имени малыш, магический, пушистый нарвал для фотосессии был одет в очень милую полосатую пижамку с надписью "мамин мальчик".

Кажется, щенок научился жить со своим вторым хвостом. В одном кадре хвост лежит на одной стороне, а во втором на другой.

Ранее уже сообщалось, что спасатели нашли маленького замерзшим. Они сразу поняли, что пес не простой и отвезли его к ветеринару. Там им сказали, что хвост ни к чему не привязан и практического применения у него нет.