Ср, 1.01.2020
Я закрыл глаза, помолился и приготовился умереть. Виттайя Тантаванич, спасатель, который пережил цунами

Щенок Нарвал поздравил мир с Новым годом

ФОТО: Facebook/macthepitbull

В американском штате Миссури известный щенок с хвостом на лбу поздравил весь мир с Новым годом. Об этом свидетельствует публикация в соцсети Facebook. 

В посте говорится: "Единорожьи дела: Счастливого Нового года! "Ломаю Интернет в пижаме".

Своеобразный щенок по имени малыш, магический, пушистый нарвал для фотосессии был одет в очень милую полосатую пижамку с надписью "мамин мальчик". 

Кажется, щенок научился жить со своим вторым хвостом. В одном кадре хвост лежит на одной стороне, а во втором на другой. 

Ранее уже сообщалось, что спасатели нашли маленького замерзшим. Они сразу поняли, что пес не простой и отвезли его к ветеринару. Там им сказали, что хвост ни к чему не привязан и практического применения у него нет. 

К сожалению, вилять хвостом щенок не может. 

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