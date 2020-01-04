Худющая Волочкова полностью разделась и дала отпор хейтерам

Казалось бы, еще не так давно эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова, которую постоянно критикуют за ее любовь к микро-бикини, постоянную демонстрацию шпагатов и безвкусные наряды, преобразилась до неузнаваемости. Даже хейтеры замолчали. Однако ненадолго...
За несколько дней до Нового года экс-прима Большого театра вновь показала шпагат в микроскопическом бикини в бане. А на днях поделилась фото в шикарном интерьере каюты на яхте, на котором предстала и вовсе без одежды - на ней лишь фуражка.
Что ж, это в ее репертуаре. Удивляет только то, что в подписи к откровенному снимку танцовщица продолжает обращаться к хейтерам, которых, по ее собственным словам, в упор не замечает и на их критику не обращает внимания.
"Ну, простите. Реально не могу на яхте и на пляже загорать и плавать в пальто", - объяснила Волочкова, почему на снимке она даже без бикини.
Полное обращение Анастасии к хейтерам читайте под фото ниже.
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Какое же это счастье-находиться в красоте и не думать о том, что думают или говорят о вас люди, которых вы никогда не видели в жизни.🙏👍😉😂 Но они считают возможным судачить, осуждать и изливать завистливую желчь, не имея при этом возможностей позволить себе то, что позволяем мы.🙏 Это низость и ущербность. Не обращайте внимания, как делаю это я.💃 Желаю вам радости и пребывания в любви и свободе, как поступаю я.🌺😊❤️🌴🌲 Я утопаю в море счастья!🙏 И с вами делюсь позитивными эмоциями.🙏 Достойные-оценят👍 И никто не имеет права давать наставления, в чем нам плавать в море и отдыхать на яхтах! Это мы решим спми😉 Важно, чтобы было с кем!😊 А у меня всегда есть с кем💪😊❤️🌺💃 Этого и не могут простить недолюбленные тети😂 Ну, простите. Реально не могу на яхте и на пляже загорать и плавать в пальто😂😂😂🌴🤷♀️#анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод #отдых #море