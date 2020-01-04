Худющая Волочкова полностью разделась и дала отпор хейтерам

За несколько дней до Нового года экс-прима Большого театра вновь показала шпагат в микроскопическом бикини в бане. А на днях поделилась фото в шикарном интерьере каюты на яхте, на котором предстала и вовсе без одежды - на ней лишь фуражка.

Что ж, это в ее репертуаре. Удивляет только то, что в подписи к откровенному снимку танцовщица продолжает обращаться к хейтерам, которых, по ее собственным словам, в упор не замечает и на их критику не обращает внимания.