Больше всего денег на новогодний салют потратил Вентспилс

Согласно данным Бюро по надзору за закупками, самый дорогой новогодний салют прогремел в Вентспилсе. Его проведение обеспечило ООО International Fireworks Design, а стоимость составила 22 919 евро.

В Резекне проведение салюта обеспечила компания MarkKli, и он обошелся в 3000 евро.

За проведение салюта в столице отвечала компания International Fireworks Design, и его стоимость составила 17 600 евро.

В общей сложности организация празднования Нового года на набережной 11 ноября обошлась Рижскому самоуправлению в 126 465 евро. Эта сумма включает в себя также траты на вознаграждение музыкантов, авторские отчисления за публичное исполнение музыкальных произведений, техническое обеспечение праздника, обеспечение работы служб безопасности и др.

Некоторые из опрошенных агентством LETA представителей самоуправлений заявили, что, возможно, в будущем откажутся от праздничных салютов. К примеру, эту идею взвешивает Валмиерское самоуправление, где праздничный салют обошелся в 8000 евро.

Решение по этому вопросу муниципалитет примет после проведения опроса местных жителей.

Заместитель руководителя Лиепайского управления культуры Наурис Лазданс заявил агентству LETA, что Лиепайское самоуправление сейчас не рассматривает вопрос об отказе от праздничного салюта, потому что его альтернативы, необходимые для создания у жителей праздничного настроения, являются намного более дорогостоящими. Если траты на новогодний салют в Лиепае составляют около 12 000 евро, то, например, лазерное шоу обойдется в сумму от 50 000 до 60 000 евро, рассказал он.

В Екабпилсе новогодний салют обошелся в 3599 евро, его организовала компания Piroteks Balt.

Новогоднее мероприятие, прошедшее в Каугури, Юрмале, обошлось местному самоуправлению в 15 592 евро. Затраты на салют, организованный ООО Faville, составили 5993 евро.

В Елгаве салют стоимостью в 4235 евро организовала компания Cope priekam, а в Даугавпилсе - компания International Fireworks Design за 9999 евро.