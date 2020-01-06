"Мать, пора эмигрировать": Лобода спела на немецком и поздравила Тилля с днем рождения

Иван Ургант не смог не спросить Светлану про нашумевшую обложку альбома "Третий Рим", в которой подписчики обнаружили на ноге у певицы шесть пальцев. Блондинка объяснила, что это вовсе не палец, а просто подушечка ноги так завернулась. Оказалось, что пиарщики звезды выпустили это фото и не заметили, что нога выглядит странно. После шума, который почти сразу поднялся в соцсетях, Лобода решила ничего не переделывать.

ФОТО: скриншот видео

Кроме того, в передаче обсудили обложку немецкого дуэта Lindemann, где Светлана Лобода изображена на руках у Петера Тэгтгрена. Певица также снялась в клипе на песню Frau.

Как объяснила Лобода, песню ей прислал сам Тилль Линдеманн в WhatApp. Артистке она пришлась по душе, и было принято решение сниматься.

"Певец певице по WhatsApp переслал песню... Я ответила: "Офигенный трек. Ай-ай-ай, снимаемся"", - рассказала Светлана.

Лобода призналась ведущему, что ей всегда нравились мужчины со шрамами.

"Я увидела, что у него много шрамов. Это от того, что он все время соприкасается с огнем. Я подумала: "Какой мужчина! Сняться бы у него в клипе через годика два-три"", - кокетливо отметила Светлана.

Певица объяснила, что надо всегда мечтать.

Рассуждая о возрасте вокалиста группы Rammstein, получился забавный диалог:

- Мужчина с возрастом, что он?

- Он умирает. Остаются песни.

- Песни остаются жене!... Извините, просто вырвалось.

- Теперь нам понятен мотив этой веселой конструкции.

После Светлана Лобода исполнила песни "В лесу родилась елочка" и "Маленькой елочке холодно зимой" на немецком языке. Звезда поделилась фрагментом эфира на своей Instagram-странице и поздравила Тилля Линдеманна с днем рождения.

"Happy Birthday my Till Lindemann (в переводе - "С днем рождения, мой Тилль Линдеманн")",- написала она под видео.

На публикацию тут же отреагировала Глюкоза.

"Мать, пора эмигрировать", - заметила она.