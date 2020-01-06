"Мать, пора эмигрировать": Лобода спела на немецком и поздравила Тилля с днем рождения
Украинская певица Светлана Лобода стала гостьей передачи "Вечерний Ургант". Во время эфира ведущий Иван Ургант попросил блондинку спеть несколько новогодних песен на немецком языке.
Иван Ургант не смог не спросить Светлану про нашумевшую обложку альбома "Третий Рим", в которой подписчики обнаружили на ноге у певицы шесть пальцев. Блондинка объяснила, что это вовсе не палец, а просто подушечка ноги так завернулась. Оказалось, что пиарщики звезды выпустили это фото и не заметили, что нога выглядит странно. После шума, который почти сразу поднялся в соцсетях, Лобода решила ничего не переделывать.
Кроме того, в передаче обсудили обложку немецкого дуэта Lindemann, где Светлана Лобода изображена на руках у Петера Тэгтгрена. Певица также снялась в клипе на песню Frau.
Как объяснила Лобода, песню ей прислал сам Тилль Линдеманн в WhatApp. Артистке она пришлась по душе, и было принято решение сниматься.
"Певец певице по WhatsApp переслал песню... Я ответила: "Офигенный трек. Ай-ай-ай, снимаемся"", - рассказала Светлана.
Лобода призналась ведущему, что ей всегда нравились мужчины со шрамами.
"Я увидела, что у него много шрамов. Это от того, что он все время соприкасается с огнем. Я подумала: "Какой мужчина! Сняться бы у него в клипе через годика два-три"", - кокетливо отметила Светлана.
Певица объяснила, что надо всегда мечтать.
Рассуждая о возрасте вокалиста группы Rammstein, получился забавный диалог:
- Мужчина с возрастом, что он?
- Он умирает. Остаются песни.
- Песни остаются жене!... Извините, просто вырвалось.
- Теперь нам понятен мотив этой веселой конструкции.
После Светлана Лобода исполнила песни "В лесу родилась елочка" и "Маленькой елочке холодно зимой" на немецком языке. Звезда поделилась фрагментом эфира на своей Instagram-странице и поздравила Тилля Линдеманна с днем рождения.
"Happy Birthday my Till Lindemann (в переводе - "С днем рождения, мой Тилль Линдеманн")",- написала она под видео.
На публикацию тут же отреагировала Глюкоза.
"Мать, пора эмигрировать", - заметила она.
Напомним, ранее Светлана Лобода призналась журналистке Ксении Собчак, что она в восторге от солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Никто из звезд не подтверждает романа, но и не опровергает публикации в прессе. В конце 2018 года артистка оказалась в Боткинской больнице, а 30 октября забрать ее приехал лидер группы Rammstein. Кроме того, Светлана с дочерью Евой посетили московский концерт певца и находились в его VIP-ложе.