В дальнейшем будет бесплатно доступна большая часть информации из регистров РП

Сегодня, 7 января, вступают в силу принятые Сеймом в прошлом году изменения в законе о Регистре предприятий (РП), которые предусматривают, что данные регистра должны быть доступны бесплатно.
Как ранее сообщила государственный нотариус РП Гуна Пайдере, в дальнейшем будет бесплатно доступна большая часть информации из 14 регистров, собранной РП за 30 лет.
Вся информация размещена на сайте info.ur.gov.lv, в разработку которого вложено около 500 000 евро.
С сегодняшнего дня бесплатно можно получить информацию о более чем 650 тыс. юридических субъектов - АО и ООО, коммерческих залогах, брачных договорах и др.
Часть информации свободно доступна без аутентификации, часть - свободно, но с аутентификацией, а еще часть - по мотивированному запросу за плату.
В будущем РП планирует полностью отказаться от бумажных справок.