В дальнейшем будет бесплатно доступна большая часть информации из регистров РП

Как ранее сообщила государственный нотариус РП Гуна Пайдере, в дальнейшем будет бесплатно доступна большая часть информации из 14 регистров, собранной РП за 30 лет.

Вся информация размещена на сайте info.ur.gov.lv, в разработку которого вложено около 500 000 евро.

С сегодняшнего дня бесплатно можно получить информацию о более чем 650 тыс. юридических субъектов - АО и ООО, коммерческих залогах, брачных договорах и др.

Часть информации свободно доступна без аутентификации, часть - свободно, но с аутентификацией, а еще часть - по мотивированному запросу за плату.