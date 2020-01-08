Ср, 8.01.2020
Мои огромные соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа. Владимир Зеленский, президент Украины

Крушение украинского Boeing: Звезды соболезнуют родным погибших

ФОТО: AFP/ instagram.com/ maxgalkin/reginatodorenko/ коллаж Русский TVNET

В среду, 8 января, пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Тегерана.

Агентство Reuters со ссылкой на иранское телевидение сообщило, что все пассажиры погибли.

Российские и украинские звезды не стали молчать и высказались о трагедии в Instagram. 

Одним из первых высказался российский шоумен и юморист Максим Галкин. 

"Авиакатастрофа в Тегеране, самолет Украинских авиалиний, вылетевший в Киев, ранним утром потерпел крушение, все пассажиры и члены экипажа погибли.

Большая трагедия! Нет слов. Соболезнования родным погибших, всем украинцам и гражданам других стран, чьи близкие оказались в этом рейсе!" - написал артист. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on

В комментариях соболезнование принесли и другие звезды шоу-бизнеса: Лолита Милявская и Хибла Герзмава. 

Телеведущая Регина Тодоренко, родившаяся в Украине, также не удержалась от публикации слов поддержки семьям погибших: 

"Невероятная трагедия... Мои искренние соболезнования всем семьям и близким погибших", - написала телезвезда. 

Не осталась в стороне и журналистка Ксения Собчак: 

"Искренние соболезнования всем родственникам погибших. Украинский самолет разбился над Ираном... Ужасная трагедия", - указала она. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

Король российской эстрады Филипп Киркоров принес искренние соболезнования семьям погибших и всей Украине. Артист отметил несколько странных вещей в катастрофе. 

"168 пассажиров и 9 членов погибли... Самолет пропал с радаров через две минуты после взлета и, как пишут СМИ, разбился из-за "engine malfunction", то есть "неполадок в двигателе"... Странно...", - считает певец. 

Он отметил, что обгоревшие детали самолета разбросаны по всему пригороду иранской столицы.

"На борту находилось не меньше 170 человек. Мои соболезнования родным и близким погибших. Неужели именно так должен был начаться год? Почему? За что? Бедные люди... Украина прими самые искренние соболезнования..." - подытожил Киркоров. 

В комментариях к публикации отметились Алика Смехова, Игорь Крутой и другие российские знаменитости. 

Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить уголовное дело после крушения самолета и проверить все версии авиакатастрофы.

В авиакомпании отметили, что самолет, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января лайнер прошел техническую проверку.

Галерея: Крушение украинского самолета в Иране

Читать также

Актуально

НАВЕРХ