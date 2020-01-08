Крушение украинского Boeing: Звезды соболезнуют родным погибших

Агентство Reuters со ссылкой на иранское телевидение сообщило, что все пассажиры погибли.

Российские и украинские звезды не стали молчать и высказались о трагедии в Instagram.

Одним из первых высказался российский шоумен и юморист Максим Галкин.

"Авиакатастрофа в Тегеране, самолет Украинских авиалиний, вылетевший в Киев, ранним утром потерпел крушение, все пассажиры и члены экипажа погибли.

Большая трагедия! Нет слов. Соболезнования родным погибших, всем украинцам и гражданам других стран, чьи близкие оказались в этом рейсе!" - написал артист.

В комментариях соболезнование принесли и другие звезды шоу-бизнеса: Лолита Милявская и Хибла Герзмава.

Телеведущая Регина Тодоренко, родившаяся в Украине, также не удержалась от публикации слов поддержки семьям погибших:

"Невероятная трагедия... Мои искренние соболезнования всем семьям и близким погибших", - написала телезвезда.

Не осталась в стороне и журналистка Ксения Собчак:

"Искренние соболезнования всем родственникам погибших. Украинский самолет разбился над Ираном... Ужасная трагедия", - указала она.

Король российской эстрады Филипп Киркоров принес искренние соболезнования семьям погибших и всей Украине. Артист отметил несколько странных вещей в катастрофе.

"168 пассажиров и 9 членов погибли... Самолет пропал с радаров через две минуты после взлета и, как пишут СМИ, разбился из-за "engine malfunction", то есть "неполадок в двигателе"... Странно...", - считает певец.

Он отметил, что обгоревшие детали самолета разбросаны по всему пригороду иранской столицы.

"На борту находилось не меньше 170 человек. Мои соболезнования родным и близким погибших. Неужели именно так должен был начаться год? Почему? За что? Бедные люди... Украина прими самые искренние соболезнования..." - подытожил Киркоров.

В комментариях к публикации отметились Алика Смехова, Игорь Крутой и другие российские знаменитости.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить уголовное дело после крушения самолета и проверить все версии авиакатастрофы.

В авиакомпании отметили, что самолет, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января лайнер прошел техническую проверку.