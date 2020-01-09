Животным 2020 года в Латвии выбран бобр

Присвоение титула животного года произошло сегодня в Латвийском музее природы при участии старшего эксперта Управления по охране природы Вилниса Скуйи, исследователя института лесного хозяйства Silava Яниса Озолиньша и представителя Рижского национального зоологического сада Мартиньша Зилгалвиса.

По словам исследователей природы, евразийский бобр является одним из самых противоречивых видов млекопитающих в Латвии.

С одной стороны, бобр - безобидное существо, которое живет в воде и избегает людей. С другой стороны, обустраивая свою среду обитания, бобры часто создают сложности и приносят убытки фермерам и управляющим лесными хозяйствами.

Популяция бобров в Латвии стабильна, они включены в список животных, на которых можно охотиться без ограничений.