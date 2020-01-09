"Развод пошел на пользу": Экс-супруга Богомолова опять восхитила Сеть

Бывшая жена скандально известного режиссера Константина Богомолова и актриса Дарья Мороз продолжает сниматься в смелых фотосессиях. Кадр очередного съемочного дня она разместила на своей странице в Instagram.
На снимке 36-летняя актриса позирует алом платье и высоких ботфортах от бренда VIVA VOX и фешн-стилиста Ирины Тимофеевой. Также у Дарьи очень необычный макияж, который напоминает грим героя комиксов Джокера.
"#JOKER #style", - подписала фото Мороз.
Вероятно, что фотосессия сделана в рамках рекламы для ювелирно-часовых магазинов Mercury, ведь на руке у актрисы можно разглядеть швейцарские часы класса "люкс" Hublot. Фотографом на этот раз выступила Таня Никишина.
Подписчики пришли в настоящий восторг от столь необычного образа.
"Люди после праздников, а Вы им тут Красную Снегурочку показываете","Огонь", "Вау", "Потрясающий образ!", "Шикарный образ", "Секси-джокер", "Ярко", "Это, конечно, не мое дело, но развод вам пошел на пользу", - писали восхищенные фолловеры.