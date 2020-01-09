"Развод пошел на пользу": Экс-супруга Богомолова опять восхитила Сеть

На снимке 36-летняя актриса позирует алом платье и высоких ботфортах от бренда VIVA VOX и фешн-стилиста Ирины Тимофеевой. Также у Дарьи очень необычный макияж, который напоминает грим героя комиксов Джокера.

"#JOKER #style", - подписала фото Мороз.

Вероятно, что фотосессия сделана в рамках рекламы для ювелирно-часовых магазинов Mercury, ведь на руке у актрисы можно разглядеть швейцарские часы класса "люкс" Hublot. Фотографом на этот раз выступила Таня Никишина.

Подписчики пришли в настоящий восторг от столь необычного образа.