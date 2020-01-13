Почистили банан - сразу мойте руки: опаность, о которой вы, возможно, не знали
Сегодня по популярности среди фруктов с бананами могут сравниться разве что яблоки. И мало кто задумывается о рисках для здоровья, которые могут быть вызваны кожурой этих фруктов. А зря: бананы в основном выращивают в Южной Америке и Африке, и чтобы защитить плоды от вредителей - их почти всегда опрыскиваются пестицидами.
Эти средства защиты растений могут быть опасны не только для окружающей среды и людей, которые собирают бананы с плантаций, но и для потребителей.
"В ходе исследований остатки пестицидов неоднократно обнаруживались на кожуре", - объясняет эксперт по питанию Сабина Хюльсманн в отчете для Баварского потребительского центра, пишет немецкое издание Focus.
Пестициды могут нанести вред здоровью, но это еще не все, что можно обнаружить на банановой кожуре. Уже после сбора урожая плоды также обрабатываются, например, с помощью средств против плесени, так называемых фунгицидов. Это необходимо для предотвращения преждевременного разложения фруктов во время транспортировки.
Не волнуйтесь: после того, как банан очищен, опасности больше нет. "Под оболочкой мало или совсем нет пестицидов", - подчеркивает эксперт.
Как же правильно есть бананы?
"После очистки бананов необходимо мыть руки, а детям следует давать только предварительно очищенные фрукты", - рекомендует Хюльсманн.