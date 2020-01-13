Почистили банан - сразу мойте руки: опаность, о которой вы, возможно, не знали

Сегодня по популярности среди фруктов с бананами могут сравниться разве что яблоки. И мало кто задумывается о рисках для здоровья, которые могут быть вызваны кожурой этих фруктов. А зря: бананы в основном выращивают в Южной Америке и Африке, и чтобы защитить плоды от вредителей - их почти всегда опрыскиваются пестицидами.