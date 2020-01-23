СГД призывает подать данные о суммах, выплаченных работникам

Своевременное и корректное представление такого сообщения очень важно, поскольку эти данные используются для создания подготовки декларации о годовых доходах и обеспечивают работникам своевременный процесс возврата переплаченного подоходного налога с населения.

А именно: если СГД своевременно получила корректное сообщение о суммах, выплаченных физическому лицу, тогда при подаче лицом декларации о годовых доходах в электронной форме эти данные будут появляться в декларации автоматически. Дополнительно указывается только та информация, которая недоступна в государственных информационных системах.

Принимая во внимание, что с 2018 года введен прогнозируемый месячный необлагаемый минимум, который рассчитывается в СГД с использованием имеющихся в распоряжении учреждения данных, СГД призывает работодателей убедиться в обоснованном и правильном отражении необлагаемого минимума и льгот за находящихся на иждивении лиц.