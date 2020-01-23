СГД призывает подать данные о суммах, выплаченных работникам

Служба Государственных доходов (СГД) призывает работодателей до 3 февраля 2020 года подать сообщение о суммах, выплаченных физическим лицам, если трудовые отношения были до 31 декабря 2019 года.
Своевременное и корректное представление такого сообщения очень важно, поскольку эти данные используются для создания подготовки декларации о годовых доходах и обеспечивают работникам своевременный процесс возврата переплаченного подоходного налога с населения.
А именно: если СГД своевременно получила корректное сообщение о суммах, выплаченных физическому лицу, тогда при подаче лицом декларации о годовых доходах в электронной форме эти данные будут появляться в декларации автоматически. Дополнительно указывается только та информация, которая недоступна в государственных информационных системах.
Принимая во внимание, что с 2018 года введен прогнозируемый месячный необлагаемый минимум, который рассчитывается в СГД с использованием имеющихся в распоряжении учреждения данных, СГД призывает работодателей убедиться в обоснованном и правильном отражении необлагаемого минимума и льгот за находящихся на иждивении лиц.
Сообщение о суммах, выплаченных физическому лицу, подается в следующих случаях:
- если трудовые отношения с лицом существовали до конца года;
- если лицу выплачены доходы, связанные с его хозяйственной деятельностью (например, уплачено за сдачу в аренду движимого или недвижимого имущества и др.);
- если лицу выплачены доходы, которые не освобождены от обложения подоходным налогом с населения, но из которых налог по месту выплаты не должен удерживаться (например, доходы, получаемые в случае ликвидации или реорганизации и др.);
- если лицу выплачены не облагаемые налогом доходы (например, стипендии, страховые возмещения и др.).