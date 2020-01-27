"Грэмми": Минута молчания в память о Коби Брайанте, триумф Билли Айлиш и награда для "Чернобыля"

26 января 2020 года в Лос-Анджелесе состоялась 62-я ежегодная церемония вручения наград "Грэмми". По информации IMDB.com, перед началом самого вручения все гости почтили память погибшей легенды баскетбола Коби Брайанта минутой молчания.
Во время церемонии артисты и болельщики почтили память легендарного спортсмена Коби Брайанта.
Алиша Кис и Boyz II Men исполнили трогательную песню.
"We love you Kobe." @aliciakeys and Boyz II Men sing in tribute to Kobe Bryant and his family at the opening of the #Grammys https://t.co/kk0nIau0ee pic.twitter.com/v3KpXSkvyW— The Hollywood Reporter (@THR) 27 января 2020 г.
НБА в день гибели спортсмена не стала отменять матчи, но команды нарушили правила и провели красивую акцию в честь Брайанта. Команда "Даллас" пообещала убрать номер, под которым выступал Коби.
Kobe’s tribute at the #Grammys 😭😭😭 pic.twitter.com/r9b2LkMYqD— Grammys 2020 (@TheAwards2020) 27 января 2020 г.
This picture is heartbreaking. During Kobe's Tribute#MambaOut#RIPKobe pic.twitter.com/1bgZfSP0mv— cedie (@sedieeeeee) 27 января 2020 г.
Список победителей премии "Грэмми":
Пять наград взяла Билли Айлиш:
"Запись года" — Bad Guy, "Песня года" — Bad Guy, "Лучший новый артист", "Альбом года"— When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, "Лучший вокальный поп-альбом" — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.
"Лучшее вокальное поп-исполнение" — Лиззо, Truth Hurts;
"Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/группой" — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус;
"Лучшее рок-выступление" — This Land, Гари Кларк — младший;
"Лучшая рок-композиция" — This Land, Гари Кларк — младший;
"Лучший рок-альбом" — Social Cues, Cage The Elephant;
"Лучший альтернативный альбом" — Father of the Bride, Vampire Weekend;
"Лучший городской или современный альбом" — Cuz I Love You (Deluxe), Лиззо;
"Лучшее традиционное R&B-выступление" — Jerome, Лиззо;
"Лучшее R&B-выступление" — Come Home, Anderson .Paak, André 3000;
"Лучший R&B-альбом" — Ventura, Anderson .Paak;
"Лучшая R&B-песня" — Say So, PJ Morton, JoJo;
"Лучшее рэп-выступление" — Racks in the Middle, Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy;
Рок-группа Aerosmith была удостоена почётной награды MusiCares Person of the Year за два дня до основной церемонии.
"Лучший рэп-альбом" — Igor, Tyler, The Creator;
"Лучшая рэп-песня" — A Lot, 21 Savage, Джей Коул;
"Лучшее музыкальное видео" — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус;
"Лучший латинский рок или альтернативный альбом" — El Mal Querer, Росалия;
"Лучший латинский поп-альбом" — #Eldisco, Алехандро Санс;
"Лучший кантри-альбом" — While I’m Livin, Таня Такер;
"Лучший альбом разговорного жанра" — автобиография Becoming Мишель Обамы;
"Лучший саундтрек к визуальным медиа" — Хильдур Гуднадоттир за фильм "Чернобыль";
"Лучший классический компендиум" — The Poetry Of Places Надежда Шпаченко.
Галерея: 62-я ежегодная церемония вручения наград "Грэмми" (2020)