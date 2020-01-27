Пн, 27.01.2020
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"Грэмми": Минута молчания в память о Коби Брайанте, триумф Билли Айлиш и награда для "Чернобыля"

62-я церемония вручения премии "Грэмми"

ФОТО: AP / Scanpix

26 января 2020 года в Лос-Анджелесе состоялась 62-я ежегодная церемония вручения наград "Грэмми". По информации IMDB.com, перед началом самого вручения все гости почтили память погибшей легенды баскетбола Коби Брайанта минутой молчания.

Во время церемонии артисты и болельщики почтили память легендарного спортсмена Коби Брайанта.

Алиша Кис и Boyz II Men исполнили трогательную песню. 

НБА в день гибели спортсмена не стала отменять матчи, но команды нарушили правила и провели красивую акцию в честь Брайанта. Команда "Даллас" пообещала убрать номер, под которым выступал Коби. 

Список победителей премии "Грэмми":  

Пять наград взяла Билли Айлиш:

"Запись года" — Bad Guy, "Песня года" — Bad Guy, "Лучший новый артист", "Альбом года"— When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, "Лучший вокальный поп-альбом" — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. 

Билли Айлиш

ФОТО: Jordan Strauss / AP

"Лучшее вокальное поп-исполнение" — Лиззо, Truth Hurts;

"Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/группой" — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус;

"Лучшее рок-выступление" — This Land, Гари Кларк — младший;

"Лучшая рок-композиция" — This Land, Гари Кларк — младший;

"Лучший рок-альбом" — Social Cues, Cage The Elephant;

"Лучший альтернативный альбом" — Father of the Bride, Vampire Weekend;

"Лучший городской или современный альбом" — Cuz I Love You (Deluxe), Лиззо;

ФОТО: Jordan Strauss / AP

"Лучшее традиционное R&B-выступление" — Jerome, Лиззо;

"Лучшее R&B-выступление" — Come Home, Anderson .Paak, André 3000;

"Лучший R&B-альбом" — Ventura, Anderson .Paak;

"Лучшая R&B-песня" — Say So, PJ Morton, JoJo;

"Лучшее рэп-выступление" — Racks in the Middle, Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy;

Рок-группа Aerosmith была удостоена почётной награды MusiCares Person of the Year за два дня до основной церемонии.

Aerosmith

ФОТО: Jordan Strauss / AP

"Лучший рэп-альбом" — Igor, Tyler, The Creator;

"Лучшая рэп-песня" — A Lot, 21 Savage, Джей Коул;

"Лучшее музыкальное видео" — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус;

"Лучший латинский рок или альтернативный альбом" — El Mal Querer, Росалия;

"Лучший латинский поп-альбом" — #Eldisco, Алехандро Санс;

"Лучший кантри-альбом" — While I’m Livin, Таня Такер;

"Лучший альбом разговорного жанра" — автобиография Becoming Мишель Обамы;

"Лучший саундтрек к визуальным медиа" — Хильдур Гуднадоттир за фильм "Чернобыль";

"Лучший классический компендиум" — The Poetry Of Places Надежда Шпаченко.

Галерея: 62-я ежегодная церемония вручения наград "Грэмми" (2020)

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