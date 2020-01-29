Обнаженное фото Риты Dакоты всполошило Cеть

Популярная белорусская исполнительница Рита Dакота поделилась на своей Instagram странице пикантной фотографией, на которой можно было разглядеть грудь и многочисленные татуировки звезды.
Артистка сопроводила снимок рассуждениями о необходимости татуировок. Она указала, что ее подруги часто жалеют о своих тату.
"Стала бы я так забиваться, если бы можно было вернуть время назад? Нет. Иногда мне так хочется красивого "чистого" женского тела.
Хочется пёстрое платье, которые я не ношу, потому что по цветовой гамме не сочетается с цветным рукавом. Но жалею ли я? Нет, не жалею", - отмечает Рита
Она сравнила свои тату с "книгой жизни".
"Я не промеряла бы их ни на что. Не жалею о татуировках, не жалею о браке с Соколовским, не жалею об ошибках, о косяках, ни о чем не жалею", - призналась Dакота.
Что касается дочери Мии, то Рита не хотела бы, чтобы девочка желала сделать себе татуировки. Но запретить она ей этого не сможет.
"Любой опыт прекрасен. Лучшее, что мы можем сделать в любой сомнительной ситуации - это вывод. Обожаю свои выводы. Буду ли ещё набивать? 100%", - подытожила красотка.
Провокационный снимок Риты собрал свыше 100 тысяч комментариев.
Комик Вадим Галыгин спросил: "Часто голенькой вижу. Этап?".
"Бать, ну не ори", - ответила ему Рита.
Ранее Рита Dакота всколыхнула Ригу.