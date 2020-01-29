Больница Страдиня: не ведитесь на фейковую новость о пациенте с коронавирусом

Клиническая университетская больница им. П. Страдиня отрицает прозвучавшую в соцсетях информацию о том, что в лечебное учреждение якобы поступил первый пациент с коронавирусом в Латвии, сообщает агентство LETA.
"Это фейковая новость и мы призываем общественность обратить внимание на источники распространения новостей", - заявила представитель больницы Янита Вейнберга.
Представители больницы призвали следить за информацией на сайте Центра по профилактике и контролю заболеваний www.spkc.gov.lv.
Напомним, новый коронавирус в Европе пока что достиг Франции, Германии и Финляндии.
В Финляндии вирус констатирован у китайской туристки. Женщина пять день назад покинула эпицентр вспышки коронавируса - город Ухань.
В Германии число подтвержденных случаев коронавируса выросло от одного до четырех.
Франция стала первой европейской страной, которую затронула вспышка этого коронавируса, там известны три случая заболевания. Все заболевшие недавно посещали Китай и помещены в изоляцию.
Число погибших от короновируса в Китае выросло до 132 человек, а количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось до 5974.
Ранее директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле сообщила, что в случае, если в Латвии будет констатирован новый китайский коронавирус, заболевших повезут в Рижскую восточную клиническую университетскую больницу, а детей - в Детскую клиническую университетскую больницу.
По ее словам, все университетские больницы полностью готовы к случаям коронавируса.
Пока вирус еще не пришел в Латвию, NMPD будет заниматься координацией, а Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в первую очередь поручено информировать население, предприятия и госучреждения.
Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков подтвердил, что медики и медицинские учреждения информированы о мерах безопасности.
Согласно установленному порядку, если человек обратится к врачу с инфекцией дыхательных путей и станет известно, что он побывал в регионе Уханя в Китае, будут приниматься меры по борьбе с предотвращением распространения инфекции.
Пациент будет помещен в стационар, изолирован, будут проведены лабораторные исследования.
Представитель RAKUS Ангелика Круминя рассказала, что больница полностью готова к вирусу, а также готова принять большой поток пациентов.
Персонал уже получил средства индивидуальной защиты.
На вопрос о том, как отличить коронавирус от гриппа, Круминя ответила, что комплекты для диагностики заказаны, ведется сотрудничество с медицинским учреждением в Германии.