Больница Страдиня: не ведитесь на фейковую новость о пациенте с коронавирусом

"Это фейковая новость и мы призываем общественность обратить внимание на источники распространения новостей", - заявила представитель больницы Янита Вейнберга.

Представители больницы призвали следить за информацией на сайте Центра по профилактике и контролю заболеваний www.spkc.gov.lv.

Напомним, новый коронавирус в Европе пока что достиг Франции, Германии и Финляндии.

В Финляндии вирус констатирован у китайской туристки. Женщина пять день назад покинула эпицентр вспышки коронавируса - город Ухань.

В Германии число подтвержденных случаев коронавируса выросло от одного до четырех.

Франция стала первой европейской страной, которую затронула вспышка этого коронавируса, там известны три случая заболевания. Все заболевшие недавно посещали Китай и помещены в изоляцию.

Число погибших от короновируса в Китае выросло до 132 человек, а количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось до 5974.

Ранее директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле сообщила, что в случае, если в Латвии будет констатирован новый китайский коронавирус, заболевших повезут в Рижскую восточную клиническую университетскую больницу, а детей - в Детскую клиническую университетскую больницу.

По ее словам, все университетские больницы полностью готовы к случаям коронавируса.

Пока вирус еще не пришел в Латвию, NMPD будет заниматься координацией, а Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в первую очередь поручено информировать население, предприятия и госучреждения.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков подтвердил, что медики и медицинские учреждения информированы о мерах безопасности.

Согласно установленному порядку, если человек обратится к врачу с инфекцией дыхательных путей и станет известно, что он побывал в регионе Уханя в Китае, будут приниматься меры по борьбе с предотвращением распространения инфекции.

Пациент будет помещен в стационар, изолирован, будут проведены лабораторные исследования.

Представитель RAKUS Ангелика Круминя рассказала, что больница полностью готова к вирусу, а также готова принять большой поток пациентов.

Персонал уже получил средства индивидуальной защиты.