Кому положен отдых летом? А можно лучше деньгами? Что важно знать о правах на отпуск

Можно ли не идти в отпуск, а за неиспользованные дни получить денежную компенсацию? Что делать в случае болезни во время отдыха? Может ли работодатель "отобрать" часть моего отпуска и когда именно он должен перечислить на мой счет отпускные деньги? Отвечаем на эти и другие вопросы.