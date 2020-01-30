Кому положен отдых летом? А можно лучше деньгами? Что важно знать о правах на отпуск

Можно ли не идти в отпуск, а за неиспользованные дни получить денежную компенсацию? Что делать в случае болезни во время отдыха? Может ли работодатель "отобрать" часть моего отпуска и когда именно он должен перечислить на мой счет отпускные деньги? Отвечаем на эти и другие вопросы.
Вкратце:
- Согласно трудовому закону, каждый работник в Латвии ежегодно имеет право на 20 дней оплачиваемого отпуска.
- Отпуск присуждается и рассчитывается не по календарному году (с 1 января по 30 декабря), а по индивидуальному году каждого сотрудника - индивидуальный год начинается с даты подписания трудового года.
- Отпускные дни не компенсируются деньгами - нельзя получить оплату отпускных дней и продолжать работать.
- Отпускные деньги рассчитываются от средней зарплаты работника, из этой суммы вычитаются налоги и долги, если таковые имеются.
- В случае болезни отпуск продлевается или переносится.
- То, когда получать отпускные деньги (до или после отпуска), решает сам работник.
Главный юрист Трудовой инспекции Даце Стивриня рассказывает о том, что в вопросе отпусков есть некоторые нюансы, незнание которых может привести к последующей печали об упущенных возможностях.
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