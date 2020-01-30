Пт, 31.01.2020
Я пробыл здесь меньше дня, но уже поймал себя на мысли: каково здесь живется родителям с детьми? Ведь Сирия считается самой опасной страной в мире. Янис Вингрис, журналист TVNET из Сирии

Кому положен отдых летом? А можно лучше деньгами? Что важно знать о правах на отпуск

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Можно ли вместо отпуска забрать деньги? Мне скоро в декрет, и меня не пускают в отпуск!

ФОТО: Pexels

Можно ли не идти в отпуск, а за неиспользованные дни получить денежную компенсацию? Что делать в случае болезни во время отдыха? Может ли работодатель "отобрать" часть моего отпуска и когда именно он должен перечислить на мой счет отпускные деньги? Отвечаем на эти и другие вопросы. 

Вкратце:

  • Согласно трудовому закону, каждый работник в Латвии ежегодно имеет право на 20 дней оплачиваемого отпуска.
  • Отпуск присуждается и рассчитывается не по календарному году (с 1 января по 30 декабря), а по индивидуальному году каждого сотрудника - индивидуальный год начинается с даты подписания трудового года. 
  • Отпускные дни не компенсируются деньгами - нельзя получить оплату отпускных дней и продолжать работать. 
  • Отпускные деньги рассчитываются от средней зарплаты работника, из этой суммы вычитаются налоги и долги, если таковые имеются. 
  • В случае болезни отпуск продлевается или переносится.
  • То, когда получать отпускные деньги (до или после отпуска), решает сам работник.

Главный юрист Трудовой инспекции Даце Стивриня рассказывает о том, что в вопросе отпусков есть некоторые нюансы, незнание которых может привести к последующей печали об упущенных возможностях. 

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Можно ли вместо отпуска забрать деньги? Мне скоро в декрет, и меня не пускают в отпуск!

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