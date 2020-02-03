Фото ⟩ 44-летняя Милла Йовович в третий раз стала мамой

Третья беременность известной американской актрисы проходила весьма сложно. Милла Йовович периодически жаловалась на отеки и лишний вес. А уже несколько часов назад в Сети появился снимок, на котором актриса держит новорожденную дочь.
‘Resident Evil’ Star Milla Jovovich Welcomes Third Daughter https://t.co/p0Pl1h6NOa pic.twitter.com/dXQOveEjmJ— Newsindia2world (@Newsi2w) February 3, 2020
Девочку назвали необычным именем Озиан. Малышка и звёздная мама чувствуют себя хорошо и принимают поздравления от близких и фанатов со всего мира. Стоит отметить, что сама актриса выглядит на фото уставшей, однако очень счастливой. "Поздравляем, трижды мама!"; "Такая милая и ничуть не зазвездившаяся! Поздравляем"; "Красотка, пусть дочь растет на радость вам!" — приводит слова поклонников Starhit.ru.
За всю беременность актриса прибавила довольно много — 25 килограммов. Голливудской актрисе с русскими корнями было тяжело с таким весом передвигаться и вести привычный образ жизни. Актриса периодически жаловалась по этому поводу своим подписчикам в соцсетях.
"Две недели до родов. Каждая женщина, у которой есть дети, знает, что последний месяц самый сложный. У меня лодыжки, как у слона, болят спина и бедра, я бегаю в уборную каждые 15 минут. Спать? Забудь об этом. Это очень раздражает", — признавалась Йовович.
Как пишет Starhit.ru Для Миллы третьего ребёнка в семье сильно ждали. Милла с мужем, режиссёром Полом Андерсоном, вместе уже примерно 15 лет. Супруги всегда хотели большую семью.
"Я так благодарна, что смогла забеременеть. Это особенно сложно в моем возрасте. И я благодарю Господа каждое утро за это чудо. Хотя прекрасно понимаю, что если третья дочка окажется такой же беспокойной, как наш первенец, нас ждет несколько бессонных лет", — говорила Милла.
Напомним, Милла Йовович и её муж Пол Андерсон уже воспитывают двух дочерей - 11-летнюю Эву и 4-летнюю Дашиэл.
Два года назад актриса вновь забеременела, но на пятом месяце начались преждевременные роды. Врачи заявили, что спасти малыша не удастся, поэтому Милле пришлось сделать аборт.
Именно из-за пережитого тогда Йовович и отнеслась к новой беременности с большой осторожностью.
"После случая с последней беременностью я не хотела слишком привязываться к этому потенциальному ребенку. Это было очень сложное и невеселое время",
- призналась знаменитость.
Сейчас Милла старается проводить больше времени дома и выезжает только на необходимые медицинские обследования. При этом супруг старается полностью оградить ее от любых переживаний, и будущая мама не скрывает, что чувствует себя по-настоящему счастливой.