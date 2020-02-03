Фото ⟩ 44-летняя Милла Йовович в третий раз стала мамой

Девочку назвали необычным именем Озиан. Малышка и звёздная мама чувствуют себя хорошо и принимают поздравления от близких и фанатов со всего мира. Стоит отметить, что сама актриса выглядит на фото уставшей, однако очень счастливой. "Поздравляем, трижды мама!"; "Такая милая и ничуть не зазвездившаяся! Поздравляем"; "Красотка, пусть дочь растет на радость вам!" — приводит слова поклонников Starhit.ru.

За всю беременность актриса прибавила довольно много — 25 килограммов. Голливудской актрисе с русскими корнями было тяжело с таким весом передвигаться и вести привычный образ жизни. Актриса периодически жаловалась по этому поводу своим подписчикам в соцсетях.

"Две недели до родов. Каждая женщина, у которой есть дети, знает, что последний месяц самый сложный. У меня лодыжки, как у слона, болят спина и бедра, я бегаю в уборную каждые 15 минут. Спать? Забудь об этом. Это очень раздражает", — признавалась Йовович.

Как пишет Starhit.ru Для Миллы третьего ребёнка в семье сильно ждали. Милла с мужем, режиссёром Полом Андерсоном, вместе уже примерно 15 лет. Супруги всегда хотели большую семью.

"Я так благодарна, что смогла забеременеть. Это особенно сложно в моем возрасте. И я благодарю Господа каждое утро за это чудо. Хотя прекрасно понимаю, что если третья дочка окажется такой же беспокойной, как наш первенец, нас ждет несколько бессонных лет", — говорила Милла.

Напомним, Милла Йовович и её муж Пол Андерсон уже воспитывают двух дочерей - 11-летнюю Эву и 4-летнюю Дашиэл.

Два года назад актриса вновь забеременела, но на пятом месяце начались преждевременные роды. Врачи заявили, что спасти малыша не удастся, поэтому Милле пришлось сделать аборт.

Именно из-за пережитого тогда Йовович и отнеслась к новой беременности с большой осторожностью.

"После случая с последней беременностью я не хотела слишком привязываться к этому потенциальному ребенку. Это было очень сложное и невеселое время",

- призналась знаменитость.