Певица из Латвии в эпатажном наряде снова снялась с Басковым

Напомним, Лиене стала одним из экспертов, которые входят в состав жюри на музыкальном проекте "Ну-ка, все вместе!".

Главным судьей проекта назначен Сергей Лазарев, а ведущим шоу Николай Басков.

Звезда из Латвии продолжает тщательно выбирать наряды к каждому выпуску.

Неожиданным стал выбор наряда для съемок второго сезона. Девушка предпочла зеленый брючный костюм с полупрозрачной блузкой.

Область груди была украшена блестящими элементами. Если говорить о макияже, то Лиене выбрала яркий make up в восточном стиле. Лицо певицы было прикрыто наполовину. Грейфане практически невозможно было узнать.

Лиене Грейфане ФОТО: скриншот видео

Очевидно, красавица вновь старается попасть в поле зрения Николая Баскова. Напомним, самый первый первый образ девушки на шоу Басков назвал "космическим". В четвертом выпуске шоу певец и вовсе обратился к Лиене с шутливым вопросом: "Через какое-то время ты снимешь с Гладкова скальп?". В пятом выпуске шоу Лиене также удостоилась слова, которое ей дал Николай. Басков отметил, что в этот раз девушка похожа на "продолжение" фильма "Аватар".

Ранее Лиене рассказала в интервью TVNET, что автором ее костюмов была дизайнер Юлия Косяк.

Кстати, в прошлом году в программе принимала участие другая латвийская звезда - Лиене Ушакова, но в этом году среди экспертов ее не было.