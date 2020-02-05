Ср, 5.02.2020
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Ксения Собчак решила заказать домой ванну в виде гроба

Ксения Собчак

ФОТО: скриншот видео

Популярная журналистка и телеведущая Ксения Собчак умеет и любит эпатировать публику. На этот раз звезда разместила в сторис короткое видео, в котором показала, как она выбирает ванну. 

Выбор звезды пал на черную ванну в форме прямоугольника.

ФОТО: instagram.com/xenia_sobchak/

ФОТО: instagram.com/xenia_sobchak/

Дизайн отдаленно напоминает гроб. Известно, что Ксения собирается приобрести данный элемент интерьера в свой новый загородный дом. 

ФОТО: instagram.com/xenia_sobchak/

Напомним, что Собчак строит дом в Подмосковье. 

Что касается темы смерти, то Собчак к ней обращается не в первый раз. Стоит вспомнить ее бракосочетание с Константином Богомоловым. Молодожены приехали в ЗАГС на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".

Ранее Бородина и Собчак устроили перепалку в Instagram

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