Ксения Собчак решила заказать домой ванну в виде гроба

Популярная журналистка и телеведущая Ксения Собчак умеет и любит эпатировать публику. На этот раз звезда разместила в сторис короткое видео, в котором показала, как она выбирает ванну.
Выбор звезды пал на черную ванну в форме прямоугольника.
Дизайн отдаленно напоминает гроб. Известно, что Ксения собирается приобрести данный элемент интерьера в свой новый загородный дом.
Напомним, что Собчак строит дом в Подмосковье.
Что касается темы смерти, то Собчак к ней обращается не в первый раз. Стоит вспомнить ее бракосочетание с Константином Богомоловым. Молодожены приехали в ЗАГС на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
Ранее Бородина и Собчак устроили перепалку в Instagram.