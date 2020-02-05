"Не любит розовый цвет, котят, детей и объятия". "Худшая в мире кошка" обрела дом и семью

Кошка, которую зовут Пердита, стала знаменитой после объявления в соцсети Facebook.

Сотрудники приюта Mitchell County Animal Rescue сделали публикацию, в которой был полностью описан скверный характер черно-белой особы. Фотографии животного прилагались: мордочка у кошки действительно выглядит злобно.

"Знакомьтесь, это Пердита. Она любит смотреть на тебя до тех пор, пока ты не поймешь, что больше никогда не познаешь веселья, скрываться в темных углах и быть королевой своего дома. Не любит розовый цвет, котят, собак, детей, диснеевские фильмы, Рождество и объятия!" — гласило объявление работников приюта.

Пользователи Сети по-разному отреагировали на пост. Ряд людей посчитал объявление просто шуткой, не придав особого внимания. А некоторые набросились на работников приюта с обвинениями в жестокости и неуважении к кошке. Однако благодаря этой волне возмущения Пердита обрела новый дом и любящих хозяев.

В настоящее время животное пытается влиться в новую семью. Согласно словам работников приюта, ими было получено 175 заявлений о желании забрать животное.

Среди всех желающих была выбрана пара из Теннесси, Бетти и Джоуи.

Кстати, новые хозяева решили дать питомцу другую кличку. Теперь ее зовут Ноэль.