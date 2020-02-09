"Джокер" - лидер по номинациям! Кто еще претендует на "Оскар"?

Напомним, у клиентов интерактивного телевидения LMT будет возможность наблюдать пышную церемонию премии "Оскар" в Лос-Анджелесе. На канале Filmzone ценители кино смогут следить за трансляцией с красной дорожки и самого награждения. Filmzone - это эксклюзивный канал в Балтийском регионе, который доступен в интерактивном телевидении.

Самый спорный и неожиданный претендент на "Оскар" - это фильм "Джокер".

Большинство критиков не ожидали, что история про персонажа из комикса станет серьезным конкурентом для других картин.

"Джокер" лидер по номинациям - их у него одиннадцать. Среди них "Оскар" за "Лучший актер", "Лучший фильм", "Лучший звук", а Тодд Филлипс номинирован на "Лучшего режиссера". Отдельно отмечен сценарий картины. Из развлекательного фильма, который не воспринимали серьезно, "Джокер" превратился в настоящую социальную драму и занял конкурирующую позицию с такими фильмами, как "Однажды... в Голливуде", "1917", "Ирландец" и другими.

"Джокер" (Joker) ФОТО: скриншот

Следом за "Джокером" расположились "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино, "1917" Сэма Мендеса и "Ирландец" Мартина Скорсезе. У них по 10 номинаций.

"Однажды в... Голливуде" - это девятый фильм Тарантино, как и в "Бесславных ублюдках", режиссер представил альтернативную историю. Сюжет "Однажды в... Голливуде" построен вокруг жестокого убийства американской актрисы Шэрон Тейт бандой Чарльза Мэнсона. Лента переносит зрителя 60-х годы. Тарантино показывает зрителям Голливуд его глазами. Это Лос-Анджелес, через призму воспоминаний самого Квентина. Леонардо Ди Каприо играет актера Рика Далтона, который пытается преодолеть творческий кризис. Помогает ему лучший друг и дублер, которого играет Брэд Питт (номинирован на "Лучшего актера второго плана").

Кадр из фильма "Однажды... в Голливуде" ФОТО: скриншот видео

Еще одним претендентом на звание "Лучшего фильма" является антивоенная драма "1917" Сэма Мендеса, который ранее снял "Красоту по-американски".

Картина уже получила несколько наград, в том числе и "Золотой глобус". Действия фильма происходят во время Первой мировой войны: двум молодым британским солдатам поручают пересечь территорию противника и доставить сообщение, которое остановит смертельную атаку. Лента представлена, как съемка "одним кадром" (пример: "Бёрдмэна" А. Иньярриту). Сценарий написан на основе воспоминаний деда Мендеса, который воевал.

"1917" ФОТО: пресс-фото

Гангстерская сага Мартина Скорсезе тоже номинирована на "Оскар".

Здесь режиссер обратился к технологии "омоложения" актеров. Нельзя сказать, что все получилось идеально, но номинацию за визуальные эффекты лента все же получила. Критики отзываются о фильме положительно, но большинство зрителей указали, что картина слишком длинная (3,5 часа).

Еще одна антивоенная картина "Кролик Джоджо" получила шесть номинаций. Режиссера Тайки Вайтити показал войну глазами 10-летнего немецкого мальчика, который считает себя преданным нацистом. Адольф Гитлер - это его воображаемый друг. Вдруг мальчик случайно узнает, что мама прячет в доме еврейскую девочку. Скарлетт Йоханссон играет маму мальчика. На этот раз актриса получила сразу две номинации: за "Кролика Джоджо", а также за главную роль в драме Ноа Баумбаха "Брачная история".

Джоджо, его мама (Скарлетт Йоханссон) и капитан Кленцендорф (Сэм Рокуэлл): взрослые притворяются нацистами и думают, что им делать с воспитанными в нацизме детьми. ФОТО: Кадр из фильма

"Паразиты" режиссера Пона Чжун Хо стали первой южнокорейской лентой, которая претендует на "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Удивление вызывает присутствие "Паразитов" (по правилам, на премию номинируются фильмы, в которых не менее 75% фраз произносится на английском языке). Для таких фильмов предусмотрена категории "Лучший фильм на иностранном языке". Однако за всю историю "Оскара" были исключения: "Шепоты и крики" (Ингмар Бергман, Швеция, 1972), "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" (Энг Ли, Китай, 2000), "Рома" (Альфонсо Куарон, Мексика, 2018).

Четыре номинации у спортивной драмы "Ford против Ferrari".

Это фильм о противостоянии двух автомобильных гигантов в борьбе за первенство на гонке Ла-Ман. В главных полях Кристиан Бэйл и Мэтт Деймон. Но критики удивлены, что американские киноакадемики проигнорировали актерскую игру Бэйла.

Единственная женщина-режиссер, которая конкурирует с мужчинами-режиссерами - Грета Гервиг и ее "Маленькие женщины".