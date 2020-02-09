СМИ: Седокова якобы подтвердила беременность

Экс-вокалистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова на своей Instagram-странице подтвердила слухи о четвертой беременности. Об этом пишет StarHit.ru.
Осень 2019 года стало официально известно о романе Анны Седоковой и латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Сейчас спортсмен живет вместе с певицей и ее детьми, а недавно пара завела собаку. В СМИ уже были слухи о прибавлении, но сейчас они якобы подтвердились.
Звезда опубликовала фотографию, но которой позировала с тюбиком крема. Анна отметила, что крем подходит для беременных.
Издание утверждает, что в комментариях одна из поклонниц спросила исполнительницу о том, не беременна ли она. Седокова ответила на вопрос девушки утвердительно.
Напомним, первая дочь Анны Алина родилась в браке с футболистом Валентином Белькевичем, вторая Моника появилась от отношений с бизнесменом Максимом Чернявским. Третий ребенок появился от отношений с Артемом Комаровым. У Яниса растет сын от предыдущего брака.