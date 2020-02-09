СМИ: Седокова якобы подтвердила беременность

Осень 2019 года стало официально известно о романе Анны Седоковой и латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Сейчас спортсмен живет вместе с певицей и ее детьми, а недавно пара завела собаку. В СМИ уже были слухи о прибавлении, но сейчас они якобы подтвердились.