Вт, 11.02.2020
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Временным начальником Госполиции с сегодняшнего дня является Андрей Гришин

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Начиная со вторник, 11 февраля, обязанности начальника Государственной полиции временно исполняет начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин, сообщила агентству LETA советник министра внутренних дел Сандиса Гиргенса Беата Йоните.

Гришин будет исполнять эти обязанности до окончания конкурса на должность нового начальника полиции, который может быть объявлен в ближайшее время.

Как сообщалось, в конце прошлого года прежний начальник Госполиции Интс Кюзис заявил об уходе с должности.

Кюзис возглавлял Госполицию с августа 2011 года.

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