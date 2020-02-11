"Согласие" просит министра быть последовательным и отстранить Бурова

Глава фракции "Согласия" Максим Толстой сообщил агентству LETA, что все депутаты Рижской думы получили письмо от министра Пуце, в котором тот просит добросовестно выполнять обязанности депутата, посещать заседания думы и утвердить бюджет самоуправления на 2020 год.

Толстой заявил, что депутаты возглавляемой им фракции "посещали все заседания Рижской думы", однако, решать вопросы по бюджету у представителей "Согласия" не было возможности, так как Буров не созвал заседание по этому вопросу.

"Таким образом, Буров нарушил закон О бюджетах самоуправлений. Буров не соблюдал и нормы закона О самоуправлениях, так как в этом январе не было ни одного регулярного заседания", - говорит Толстой.

По мнению Толстого, отстранив Бурова, министр тем самым заверит, что "закон в нашей стране для всех", и тем, кто его не соблюдает, грозит наказание.

"Мы хотим быть уверены, что министр строго следит за соблюдением закона, а не играет в политические игры в интересах своей партии. Мы считаем, что в руках министра есть инструменты, которые могут заставить нынешнего мэра Риги созвать заседание для принятия бюджета города", - сказал депутат Толстой.