"Согласие" просит министра быть последовательным и отстранить Бурова

Фракция партии "Согласие" в Рижской думе обратилась к министру по делам регионального развития и окружающей среды Юрису Пуце ("Для развития/За!") с просьбой "действовать последовательно", и отстранить мэра Риги Олега Бурова ("Честь служить Риге") от занимаемой должности по причине нарушений.
Глава фракции "Согласия" Максим Толстой сообщил агентству LETA, что все депутаты Рижской думы получили письмо от министра Пуце, в котором тот просит добросовестно выполнять обязанности депутата, посещать заседания думы и утвердить бюджет самоуправления на 2020 год.
Толстой заявил, что депутаты возглавляемой им фракции "посещали все заседания Рижской думы", однако, решать вопросы по бюджету у представителей "Согласия" не было возможности, так как Буров не созвал заседание по этому вопросу.
"Таким образом, Буров нарушил закон О бюджетах самоуправлений. Буров не соблюдал и нормы закона О самоуправлениях, так как в этом январе не было ни одного регулярного заседания", - говорит Толстой.
По мнению Толстого, отстранив Бурова, министр тем самым заверит, что "закон в нашей стране для всех", и тем, кто его не соблюдает, грозит наказание.
"Мы хотим быть уверены, что министр строго следит за соблюдением закона, а не играет в политические игры в интересах своей партии. Мы считаем, что в руках министра есть инструменты, которые могут заставить нынешнего мэра Риги созвать заседание для принятия бюджета города", - сказал депутат Толстой.
Как сообщалось ранее, ввиду политической нестабильности, Рижское самоуправление является единственным в Латвии, где до сих пор не принят бюджет на 2020 год.