Облысевшая после химиотерапии звезда фильма "Чародеи" разрисовала голову хной

Напомним, что ранее стало известно, что артистка много лет борется с онкологией. У Яковлевой четвертая стадия рака груди.

После химиотерапии актриса лишилась своих роскошных волос. На людях она появляется в парике, но в Instagram актриса публикует смелые снимки. После очередной процедуры Александра Евгеньевна разрисовала голову хной. Несколько фотографий она опубликовала на своей странице.