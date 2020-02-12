Облысевшая после химиотерапии звезда фильма "Чародеи" разрисовала голову хной

Советская и российская актриса Александра Яковлева продолжает борьбу с раком груди. Звезда картин "Чародеи" и "Экипаж" ведет страницу в соцсетях, где показывает фрагменты своей жизни.
Напомним, что ранее стало известно, что артистка много лет борется с онкологией. У Яковлевой четвертая стадия рака груди.
После химиотерапии актриса лишилась своих роскошных волос. На людях она появляется в парике, но в Instagram актриса публикует смелые снимки. После очередной процедуры Александра Евгеньевна разрисовала голову хной. Несколько фотографий она опубликовала на своей странице.
Подписчики звезды поддерживают ее и хвалят за смелость и откровенность.