Ср, 12.02.2020
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  • Облысевшая после химиотерапии звезда фильма "Чародеи" разрисовала голову хной

Облысевшая после химиотерапии звезда фильма "Чародеи" разрисовала голову хной

Александра Яковлева

ФОТО: Кадр из фильма

Советская и российская актриса Александра Яковлева продолжает борьбу с раком груди. Звезда картин "Чародеи" и "Экипаж" ведет страницу в соцсетях, где показывает фрагменты своей жизни. 

Напомним, что ранее стало известно, что артистка много лет борется с онкологией. У Яковлевой четвертая стадия рака груди.

После химиотерапии актриса лишилась своих роскошных волос. На людях она появляется в парике, но в Instagram актриса публикует смелые снимки. После очередной процедуры Александра Евгеньевна разрисовала голову хной. Несколько фотографий она опубликовала на своей странице. 

Подписчики звезды поддерживают ее и хвалят за смелость и откровенность. 

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